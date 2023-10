Chi è SamuSpina, nuovo allievo di Amici 23/ Foto e profilo Instagram: fuori un allievo di Lorella Cuccarini

SamuSpina prende il posto di SpaceHippiez ad Amici 2023: chi è il nuovo allievo

Le anticipazioni della puntata di Amici 23 in onda domenica 22 ottobre 2023 su Canale 5 hanno annunciato la prima eliminazione di questa edizione. SpaceHippiez, allievo di Lorella Cuccarini, è il primo eliminato di Amici 23. Una sfida immediata voluta da Anna Pettinelli ha infatti fatto perdere al ragazzo il suo posto nella scuola, preso invece dallo sfidante SamuSpina. Ma chi è questo nuovo allievo?

Non si tratta di un nome del tutto sconosciuto. SamuSpina, nome d’arte di Samuele Spina, è un cantante e producer milanese che ha già avuto varie esperienze nel mondo della musica e ha pubblicato vari singoli, che farà conoscere anche durante la sua avventura su Canale 5.

SamuSpina è il nuovo concorrente di Amici 2023: le sue parole

In un’intervista rilasciata a Sky TG24, il cantante aveva parlato della sua generazione, dichiarando: “La mia generazione può avere tanto futuro, dipende dalla testa della persone. Io ho coetanei che hanno un testa che invidio e dai quali cerco di apprendere tanto, non riesco a circondarmi di persone che hanno poca voglia di fare e hanno poca fame di vita.” E ha poi specificato: “So che siamo diversi rispetto ai ventenni del passato ma non conosco la situazione di chi ha avuto vent’anni in generazioni precedenti. Noi ci siamo e anche tanto, basti pensare all’impegno per l’ambiente. Poi, come in tutte le generazioni, c’è chi ha più maturità e chi meno.”

