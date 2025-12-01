Sandokan, chi è: le differenze con l'originale di cinquant'anni fa e perché i due registi hanno scelto Can Yaman come protagonista

Chi è Sandokan: torna la serie tv più amata su Rai 1. Quali le differenze?

Sarà Can Yaman a interpretare Sandokan nell’omonima serie tv che andrà in onda da questa sera su Rai 1. La serie tv, a cinquant’anni dall’interpretazione storica di Kabir Bedi, offrirà una storia sicuramente rivisitata, anche se la trama resta particolarmente di fondo la stessa. Ma quali saranno le novità della serie tv con protagonista Can Yaman rispetto al passato?

La nuova produzione Rai offre diverse novità rispetto al passato. Non si tratta di un semplice remake: la storia offrirà infatti un viaggio emotivo tutto nuovo, che rispetto al passato affronta tempo diversi e sicuramente in una maniera più approfondita. Rispetto al passato, infatti, la nuova serie tv Sandokan, diretta dal regista Nicola Abbatangelo insieme a Jan Michelini, affronta un viaggio emotivo, che indaga alla ricerca di nuove risposte.

Jan Michelini, regista della fiction insieme al collega Abbatangelo, ha raccontato: “Ciò che è cambiato sono cinquant’anni di storia, del cinema, dei mezzi di comunicazione. La seconda cosa è stata quella di fare un passo avanti anche con la scrittura: c’era una sfida, quella di conservare lo spirito d’avventura”. Come nella serie originaria, Sandokan è un pirata che vive alla giornata e lotta quotidianamente per la sua libertà, fino a quando non incontra durante un’incursione sull’isola di Lubuan la splendida figlia del console, Lady Marianne.

Sandokan, perché è stato scelto Can Yaman? Il regsita Jan Michelini svela il particolare motivo

Can Yaman, il nuovo Sandokan, ha raccontato le novità del suo personaggio che il suo sarà un pirata “umano e sentimentale” ma allo stesso tempo “un uomo sofferente che si sacrifica per gli altri” e che in questa maniera evolve. Ma come mai i due registi hanno scelto Can Yaman? A quanto pare non c’è mai stato alcun dubbio sul fatto che sarebbe stato proprio l’attore turco a prendere le redini di Kabin Bedi. Il regista Jan Michelini ha spiegato: “Solo lui poteva fare Sandokan. Sarà sia un supereroe dotato di bellezza e forza fisica, sia un personaggio scanzonato con un lato sentimentale”. La Tigre della Malesia nato dalla fantasia e dall’inventiva di Emilio Salgari anche nella fiction di Rai1 avrà al suo fianco il fedele amico Yanez de Gomera e si innamorarà di Lady Marianna, La perla di Labuan.

