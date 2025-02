Chi è Sandra Gilardelli? Da aiuto medico per soccorrere feriti a staffetta mettendo a rischio la vita

Sandra Gilardelli è tra le protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini che racconta storie di donne che grazie al loro sguardo hanno illuminato eventi della nostra storia recente. Tra queste c’è sicuramente Sandra Gilardelli, guerriera che durante gli anni della Resistenza decise di combattere con tante altre donne diventando una partigiana. Sandra ha soli 18 ani quando entra nella Resistenza in modo del tutto naturale essendo il padre un’antifascista che ricorda dalle pagine de La Repubblica: “quando presi la decisione mi disse: prudenza, ma fai bene”.

Non ha mai avuto nessun dubbio da che parte stare, anzi ricordando quegli anni ha dichiarato: “ho sentito i ragazzi della Resistenza, cercavano la libertà dai vent’anni di fascismo che ce l’aveva tolta. Ho detto: contate su di me, faccio qualsiasi cosa”. Inizia così ad aiutare un medico a soccorrere feriti, ma fa anche la staffetta trasportando, mettendo a rischio la sua vita, i messaggi tra i partigiani delle montagne sopra Pian Nava e i comandanti del Cnl, Comitato Nazionale di Liberazione.

Ancora oggi Sandra Gilardelli ricorda quando dovette superare una perquisizione dei fascisti: “avevo una busta, l’ho tenuta in mano, ma non se ne sono accorti. Mi è andata bene. Una cosa incredibile: avevo 18 anni”.

Sandra Gilardelli: il matrimonio con il marito Michele Mosca

Dopo la seconda guerra mondiale, Sandra Gilardelli si posa con Michele Mosca, partigiano ed ex spia per gli Alleati, conosciuto proprio durante gli anni della Resistenza. “Mi sono innamorata subito di Mosca, è stato amore a prima vista” – ha raccontato la ex partigiana che ha rincontrato l’uomo della sua vita il 15 luglio del 1945. Con la fine della guerra, il tenente Mosca chiede di lei e la raggiunge su Pian Nave: “lo aspettavo, ho sempre pensato che sarebbe tornato”. I due si ritrovano e cominciano a ballare; un ballo che dura ancora oggi.

Infine parlando della Resistenza, la Girardelli ha sottolineato: “ha ridato la libertà all’Italia, che abbiamo avuto per 70 anni. Adesso ho un pò paura per quello che succede in Europa. Quelle idee, non lo dicono, sono un po’ fasciste”.