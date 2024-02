Chi è Sandra, mamma di Paolo Masella/ Sorpresa dopo le lacrime al Grande Fratello e incontro con Letizia

Paolo Masella incontra sua mamma Sandra al Grande Fratello: sorpresa in diretta

Per Paolo Masella è in arrivo una coccola dopo giorni complicati nella Casa del Grande Fratello 2023. Il gieffino, tra i veterani di questa edizione, nella Casa di Cinecittà ha trovato l’amore in Letizia Petris, ma il loro rapporto continua a vivere di alti e bassi. Mai come in questo momento Paolo avrebbe bisogno delle persone a lui più care, la sua famiglia, per avere un consiglio e un supporto. Nel corso della puntata del 28 febbraio però riceverà la visita di sua mamma Sandra.

Chi è Franco, fratello di Alessio Falsone al Grande Fratello 2023/ “Lui è più felice di me, mi ha aiutato…”

In più di un’occasione l’ha definita la donna, se non la persona, più importante della sua vita. Paolo Masella ha un rapporto fortissimo con sua mamma Sandra, anche perché è come se per lui fosse il suo unico genitore, visto il rapporto burrascoso con suo padre Danilo. Nonostante la madre sia la prima ad incoraggiarlo a riprendere i rapporti con lui, Paolo continua ad essere restio e a non perdonare gli errori da lui commessi in passato.

Paolo Masella e il difficile rapporto con papà Danilo/ Riavvicinamento al Grande Fratello?

Sandra, la mamma di Paolo Masella, incontra anche Letizia Petris al Grande Fratello?

Questa sera Sandra potrà dunque riabbracciare suo figlio Paolo Masella e chissà che Alfonso Signorini non le faccia abbracciare anche Letizia Petris. È infatti quasi certo che il conduttore darà alla donna la possibilità di scambiare due chiacchiere con colei che, ormai a tutti gli effetti, è la fidanzata di suo figlio. E visto il momento non proprio roseo che i due stanno vivendo nella Casa del Grande Fratello, potrebbe essere proprio mamma Sandra a dare a suo figlio Paolo Masella e a Letizia gli strumenti per imparare a conoscersi meglio e ad andare oltre i rispettivi difetti. Non resta che scoprire come reagirà il gieffino di fronte a questa dolce visita in Casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA