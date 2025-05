CHI È SANDRO PATERNOSTRO? LE CRITRICHE DEI FIGLI A CARMEN DI PIETRO PER…

Chi è Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro, e com’è morto uno degli storici e più chiacchierati compagni della showgirl di origini lucane? Questo pomeriggio, nel primo dei due oramai consueti appuntamenti del fine settimana con le chiacchierate a cuore aperto e le esclusive proposte dal rotocalco condotto da Silvia Toffanin, figura infatti nel parterre di ospiti del programma di Canale 5 pure la 59enne ex modella e attrice nata a Potenza (in studio con la figlia Carmelina per una intervista inedita in coppia) e che del giornalista è stata la moglie per due anni, prima che la coppia di dicesse addio. Ma cosa sappiamo dell’uomo che per primo l’ha condotta all’altare e della loro intensa love story? Scopriamo di seguito chi è Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro.

Classe 1922 e originario di Palermo, per raccontare chi è Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro, e ripercorrere la sua lunga carriera nel mondo del giornalismo e della televisione non basterebbe un libro: dopo tanti anni come corrispondente, la svolta per il diretto interessato era arrivata nel 1988 con l’approdo sul piccolo schermo e il lancio di quello che sarà il primo telegiornale internazionale trasmesso via satellite: l’esperimento editoriale gli darà una certa notorietà tanto che Paternostro divenne ben presto un personaggio televisivo grazie a Piero Chiambretti, prima di condurne uno tutto suo (si ricorda soprattutto “Diritto di replica”) e diventare noto alle cronache di gossip per la criticata relazione con un’allora giovane soubrette e che aveva molti meno anni di lui…

SANDRO PATERNOSTRO E GLI ULTIMI GIORNI A LONDRA: IN CLINICA PER…

Infatti, scoprendo chi è Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro, ricordiamo che nel giugno del 1998, al termine di cinque anni di fidanzamento, il conduttore convolava a nozze con questa donna da qui lo separava un gap d’età di oltre quarant’anni. Tuttavia, la morte del giornalista, solo due anni dopo, nel luglio del 2000, mise anzitempo fine al loro matrimonio: ricordiamo che nell’ultimo periodo della sua vita, Paternostro viveva a Londra, dove abitavano anche i due figli (Alessandra e Roberto) avuti nel corso delle precedenti nozze; pare che la scelta fu dovuta a un repentino peggioramento delle condizioni di salute dell’uomo, malato da tanto tempo di diabete. Ed è proprio nella capitale britannica che Paternostro si spegnerà, presso il The Whittington Hospital, venendo tuttavia cremato e poi tumulato nella natia Palermo e lasciando la Di Pietro vedova.

Nel nostro racconto di chi è Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro, dunque la morte del giornalista avvenuta oramai quasi venticinque anni fa fu dovuta a delle complicanze sopraggiunte per via della patologia che l’aveva colpito anni prima. Anche per questo motivo, in accordo coi figli, si era trasferito a Londra per essere seguito da una clinica specializzata: e sarà questo uno dei motivi della diatriba, che continua ancora oggi, tra gli eredi di Paternostro e la Di Pietro, accusata di essere stata poco presente al fianco del padre e, secondo loro, di aver approfittato della situazione di un uomo che all’epoca era malato e “vulnerabile”. “No, lui è stato il mio amore vero: gli ho voluto bene tantissimo (…) E non l’ho mai abbandonato: casa , casa mia è piena di fotografie di Sandro tant’è che ho chiamato mio figlio Alessandro come Alessandro Paternostro” aveva replicato qualche tempo fa nel salotto di “Belve” la showgirl.