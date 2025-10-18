Santino Tuzi, il mistero del suicidio del brigadiere, considerato testimone chiave del processo per l'omicidio di Serena Mollicone

Santino Tuzi è considerato un testimone chiave nell’omicidio di Serena Mollicone, un caso che ancora oggi è rimasto senza un colpevole nonostante numerosi processi a carico della famiglia Mottola, e di cui parlerà anche la trasmissione Nient’altro che la verità su Rai 2. Il brigadiere, che prestava servizio nella caserma di Arce, nella quale secondo gli investigatori si sarebbe consumato proprio il delitto, aveva infatti fatto alcune rivelazioni molto importanti, che all’epoca avrebbero potuto dare una svolta alle indagini. Il carabiniere aveva infatti deciso di dichiarare ufficialmente di aver visto Serena entrare nella struttura senza più uscirne.

La svolta, era arrivata grazie alle sue parole, che avevano portato gli investigatori a concentrarsi sulla figura di Marco Mottola e suo padre Franco, e a cercare prove della violenza proprio nelle stanze indicate. Tuttavia la versione fu cambiata in una seconda audizione, e poi riconfermata successivamente ma solo in parte, il che portò a dichiarare inattendibile la testimonianza, anche per problemi all’audio che così venne escluso dai processi.

Il suicidio di Santino Tuzi e il mistero sulla testimonianza mai usata nel processo

Dopo l’ultimo interrogatorio Santino Tuzi, che aveva deciso di parlare e rivelare quanto visto il giorno della scomparsa di Serena Mollicone in Caserma ad Arce, aveva fatto alcune confidenze al collega Gabriele Tersigni, dicendo di sentirsi sotto pressione e di avere la sensazione che qualcuno voleva incastrarlo. Anche la figlia, in alcune interviste, confermò che il padre aveva subito intimidazioni per quanto voleva far mettere a verbale, perchè la versione poteva risultare compromettente per il maresciallo Mottola.

Pochi giorni dopo essere stato ascoltato dalla Procura, Tuzi viene trovato morto nella sua auto, ucciso da un colpo partito dalla pistola di servizio, trovata sul sedile. Il caso viene archiviato come suicidio a causa di una depressione, ma resta comunque il mistero sui timori che l’uomo aveva confessato e che probabilmente potrebbero averlo spinto a compiere quel gesto, proprio poco prima di ufficializzare la sua testimonianza.