Diversamente dal suo stile professionale, Fabrizio Corona è molto discreto a proposito della propria vita privata; da qualche anno condivide l’amore con la compagna Sara Barbieri ma difficilmente si lascia andare a racconti che scendono nei particolari della liaison. Di recente la compagna del re dei paparazzi ha dato alla luce il primo figlio della coppia, Thiago, un evento che ha ovviamente riempito di gioia entrambi. Ma chi è Sara Barbieri, compagna di Fabrizio Corona? Modella di professione, classe 2000 e originaria di Firenze; ha avuto modo di collaborare con diversi brand di spicco e sui social risulta anche particolarmente seguita. Non ha niente a che vedere con il mondo della tv e ciò è dimostrato dall’unica partecipazione sul piccolo schermo risalente al 2023 nel salotto di Mara Venier a Domenica In.

Di recente è stato proprio Fabrizio Corona a ‘sbottonarsi’ a proposito della sua liaison con la compagna Sara Barbieri, passando in rassegna non solo il loro rapporto – con alcune battute anche da parte della compagna – ma anche la gioia per la nascita del loro primo figlio, Thiago. “Con la sua nascita ci siamo raddrizzati entrambi, l’arrivo di questo bambino ha riallineato i pianeti”. Parlava così il re dei paparazzi intervistato con la compagna dal settimanale Chi – come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – sottolineando dunque la rilevanza del lieto evento. Fabrizio Corona si è anche concesso una simpatica battuta: “Staremo insieme altri 4 o 5 anni, poi ci lasceremo”.

Come anticipato, anche Sara Barbieri – compagna di Fabrizio Corona – ha preso parte all’intervista per il settimanale Chi rivelando anche curiosità personali: “Io sono più irrequieta di lui, ho avuto diversi problemi come i disturbi alimentari; anche i miei genitori erano preoccupati”. La modella ha poi sottolineato come la differenza d’età non sia un problema e il cambiamento radicale dei suoi genitori rispetto alla liason; inizialmente la mamma e il papà vivevano la storia con preoccupazione ma con il tempo hanno decisamente cambiato idea: “Per mia mamma, guai a chi tocca Fabrizio!”.