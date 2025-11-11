Chi è Sara Bolla, la moglie di Gianluca Gazzoli? Al fianco dello youtuber e conduttore da anni, i due sono genitori di due splendide bimbe

Volto apprezzato del mondo dello spettacolo e del web, Gianluca Gazzoli è un personaggio conosciuto dal pubblico e molto amato. Al fianco del conduttore c’è ormai da anni la stessa donna, Sara Bolla: è lei la donna che Gianluca ha sposato nel 2017 e la stessa che lo ha reso papà di due splendide bambine. Un grande amore il loro, cominciato diversi anni prima e coronato poi proprio con le nozze nel 2017. I due, un anno dopo il matrimonio, sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Rachele mentre nel 2022 la loro vita si è arricchita ancor di più con l’arrivo di Carola. Sara Bolla, la moglie di Gianluca Gazzoli, lavora come consulente di armocromia. Un mestiere dunque molto lontano da quello del marito, che invece fa spettacolo ormai da più di dieci anni, dopo l’esordio radiofonico nel 2014.

Dopo un lungo fidanzamento, è arrivata la proposta di matrimonio per Sara Bolla, la moglie di Gianluca Gazzoli. A raccontarla, a TgCom24, è stata proprio la moglie del conduttore che ha rivelato come lui avesse prenotato una romantica gita in barca a Manhattan. “Dopo una romanticissima e indimenticabile cena, si è inginocchiato all’Empire State Building” ha raccontato Sara, da sempre molto riservata nonostante la popolarità del marito. Una proposta romantica, dunque, a coronamento di un grande amore che prosegue da quando i due erano appena due ragazzi pieni di sogni.

Chi è Sara Bolla, la moglie di Gianluca Gazzoli: le nozze nel 2017

Come dicevamo, Sara Bolla è diventata la moglie di Gianluca Gazzoli nel 2017. I due, che facevano coppia già da diversi anni prima, sono diventati anche genitori di Rachele e Carola qualche anno più tardi. Una famiglia molto legata e felice la loro, come si evince anche dai profili social di entrambi, dove pubblicano spesso foto insieme. In passato, a Repubblica, proprio Gianluca ha rivelato di aver sempre sentito forte il sostegno della moglie: “Ero disperato e pieno di sogni, lei mi è sempre stata accanto”. Un amore che dunque gli ha permesso di credere fortemente nelle sue capacità e nei suoi desideri, fino a realizzarli tutti insieme.