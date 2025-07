Chi è Sara Flaherty, la compagna di Paolo Vallesi? L'ex naufrago le ha fatto la proposta di matrimonio nello studio dell'Isola dei famosi.

Sara Flaherty da molti anni è legata sentimentalmente a Paolo Vallesi, il noto cantante ha ritrovato l’amore e la serenità con lei dopo la fine del suo matrimonio con Cinzia. La relazione con l’ex moglie è durata oltre vent’anni e dal loro amore è nato anche un figlio, in più occasioni ha fatto sapere che non è stato semplice per lui dopo la separazione.

Paolo Vallesi, proposta di matrimonio in diretta all'Isola alla compagna Sara Flaherty/ Choc in studio!

Non si sa praticamente nulla della compagna dell’ex naufrago dell’Isola dei famosi, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sempre stata molto riservata. Sara Flaherty e Paolo Vallesi da quando stanno insieme hanno scelto di vivere il loro amore lontano dai riflettori per preservare la loro privacy, in rare occasioni si mostrano insieme pubblicamente. Il loro primo scatto di coppia pubblico risale al 2020, quando lui ha partecipato all’Ischia Global Fest.

Paolo Vallesi: “Mia moglie Sara? Bella come il sole!”/ “All’Isola dei Famosi sono rinato”

Paolo Vallesi ha fatto la proposta di matrimonio a Sara Flaherty nello studio dell’Isola dei famosi

Nonostante siano sempre stati molto riservati ieri sera durante la finale dell’Isola dei famosi l’ex naufrago ha stupito tutti con la sorpresa che ha organizzato per la compagna. Nello studio del reality il cantante ha cantato un brano che ha scritto sull’esperienza che ha vissuto in Honduras, al termine dell’esibizione si è avvicinato alla compagna inginocchiandosi di fronte a lei.

Visibilmente emozionato Paolo Vallesi ha fatto sapere che mentre era sull’Isola continuava a pensare che la compagna era la persona più lontana da lui. Ci ha tenuto a precisare che non mette mai le situazioni private in pubblico ma a detta sua l’isola fa fare una vita eccezionale e ha capito che Sara è la donna della sua vita. Rivolgendosi a Sara Flaherty ha poi detto: “Spero tu voglia sposarmi. Quando è il cuore che ti guida, le cose vanno sempre bene”, anche lei è apparsa molto emozionata, di fronte alla romantica proposta ha risposto: “Che domande”, dopodiché ha abbracciato con grande gioia il compagno.

Paolo Vallesi furioso con Dino Giarrusso: "Hai rotto i cogli*ni"/ È scontro all'Isola: "Sei insopportabile"