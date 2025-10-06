Tutto su Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Flavio Ubirti diventata, poi, tronista di Uomini e Donne.

Ultime puntate da corteggiatrice di Flavio Ubirti per Sara Gaudenzi che, nella puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre 2025, è nuovamente la protagonista del trono dell’ex tentatore che ha deciso di portarla in esterna per conoscerla meglio dopo essere stato colpito dal carattere forte e diretto che ha sfoggiato Sara. Nelle scorse puntate, dopo aver visto alcune esterne di Flavio, Sara Gaudenzi ha commentato accusando il tronista di fare esterne tutte uguali e di considerarlo “moscio”. Una critica che aveva portato Flavio ad invitare Sara ad andare via ma la Gaudenzi ha deciso di restare.

Flavio Ubirti, chi è il tronista di Uomini e Donne/ Troppo "moscio" per Sara e Mihaela

Una scelta che l’ha premiata perchè Flavio, incuriosito, ha deciso di portarla in esterna per poterla conoscere. Flavio, così, le regala un caffè e un cuscino per aiutarla a restare sveglia. I due, poi, sono andati in un ristorante e sono stati bene, ma la prima impressione di Sara non cambia.

Sara Gaudenzi non cambia idea su Flavio Ubirti: critiche a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre 2025, Maria De Filippi mostra l’esterna fatta da Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi. La loro è un0esterna carina ma in studio la corteggiatrice ribadisce di non vedere carattere in Flavio ribadendo di non accontentarsi della bellezza ma di essere alla ricerca di qualcosa di più. In studio, poi, Sara discute anche con le altre corteggiatrici che la accusano di volersi solo mettere in mostra.

Gloria Nicoletti: chi è la dama di Uomini e Donne/ Dalle lacrime per Guido Ricci a quelle per Francesco S.

Nonostante non ci sia feeling, Flavio decide di concedere a Sara ancora una possibilità anche se, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, i due continueranno a discutere fino a quando Maria De Filippi deciderà di offrire il trono alla corteggiatrice che diventerà, così, la nuova tronista.