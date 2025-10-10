Tutto su Sara Gaudenzi, da corteggiatrice a tronista di Uomini e Donne: così ha conquistato

Sara Gaudenzi, la 27enne di Civitavecchia, in provincia di Roma che, dopo una laurea e un passato da modella oggi lavora in un supermercato, è una delle protagoniste indiscusse dell’attuale stagione di Uomini e Donne. Sara si è messa immediatamente in mostra partecipando all’appuntamento al buio con Flavio Ubirti e decidendo di corteggiare il nuovo tronista colpita dalla sua bellezza estetica.

Dopo le prime puntate, però, Sara ha ammesso di non essere rimasta colpita dal carattere di Flavio che, più volte, in studio, lo ha definito “moscio”. Dopo aver criticato il tronista, Sara è stata scelta per l’esterna ma la situazione non è affatto cambiata. La Gaudenzi, infatti, ha criticato nuovamente Flavio accusandolo di fare esterne tutte uguali e ribadendo di volere accanto una persona dal carattere forte e deciso che, ad oggi, non vede in Flavio.

Sara Gaudenzi, show a Uomini e Donne contro Martina e Flavio Ubirti

Nella puntata di Uomini e Donne del 10 ottobre 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Flavio Ubirti che è uscito in esterna con Denise. Durante il confronto tra il tronista e la corteggiatrice, Sara Gaudenzi chiede di parlare e si scaglia contro Martina Cardamone, altra corteggiatrice con cui Flavio ha trovato un feeling immediato.

“Tu sei la mia più grande fan. Vedi tutto quello che pubblico su Instagram. Ti blocco”, sbotta Sara in studio mentre Martina resta calma al proprio posto. L’atteggiamento di Sara e il modo di fare schietto e diretto dell’atteggiamento conquista Maria De Filippi che non solo le lascia la parola ma sorride ogni volta che Sara si esprime.

