Tutto su Sara Gaudenzi, la corteggiatrice che attacca Flavio Ubirti a Uomini e Donne e che è poi diventata tronista.

Sara Gaudenzi è tra le protagoniste della puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre 2025. Bellissima e con un carattere forte e decisa, durante il momento dedicato al trono di Flavio Ubirti che è uscito con Denise, una delle corteggiatrici dopo aver fatto due esterne consecutive con Martina, Sara ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare puntando il dito contro il tronista. Dopo aver espresso delle perplessità su Flavio nelle scorse puntate, nell’appuntamento odierno, Sara definisce Flavio “moscio” ammettendo di non vedere in lui un carattere frizzante, forte e deciso come quelli che cerca in un uomo.

“Visto che fai l’infermiera, ho pensato per un momento che potessi rianimarlo”, dice Sara. “Se pensi questo di me, puoi anche andartene ora!”, replica Flavio senza mai perdere la calma avendo un carattere pacato. Sara, prima ci pensa ma poi decide di restare.

Tutto su Sara Gaudenzi, la futura tronista di Uomini e Donne

Sara Gaudenzi ha 27 anni, arriva da Civitavecchia, cittadina in provincia di Roma, lavora in un supermercato ma ha un passato anche da modella. E’ inoltre laureata in Lettere e nel 2017, quando aveva poco più di 19 anni, ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017. Grazie al suo carattere, nelle prossime puntate, tornerà a scontrarsi con Flavio e, durante una discussione, Maria De Filippi le offrirà il trono.

“Mia madre mi ha chiamata Sara perché significa principessa e si aspettava la principessa e io, invece, a 3 anni ci litigavo come una di 18 perché mia madre mi voleva mettere tutti questi vestiti da principessa e io stavo scomoda e crescendo ho sempre avuto questo carattere che mi spinge a dire la mia”, le parole di Sara nel video di presentazione che conferma, così, di avere un carattere davvero forte.