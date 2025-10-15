Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: l'annuncio ai genitori e gli apprezzamenti per Ernesto, corteggiatore di Cristiana.

Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne, nella puntata del 15 ottobre 2025, inizia ufficialmente la sua avventura. Tutto comincia dal video di presentazione in cui Sara apre le porte della sua casa alle telecamere del dating show annunciando l’importante novità ai genitori. La 27enne di Civitavecchia che lavora in un supermercato annuncia, così, sia alla mamma che al padre, visibilmente emozionati, che è la nuova tronista di Uomini e Donne. Sara, inoltre, è laureata in Lettere e nel 2017, quando aveva poco più di 19 anni, ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017.

“Mia madre mi ha chiamata Sara perché significa principessa e si aspettava la principessa e io, invece, a 3 anni ci litigavo come una di 18 perché mia madre mi voleva mettere tutti questi vestiti da principessa e io stavo scomoda e crescendo ho sempre avuto questo carattere che mi spinge a dire la mia”, ha detto nel video di presentazione.

Sara Gaudenzi e gli apprezzamenti per Ernesto a Uomini e Donne

Sara Gaudenzi arriva così in studio e per iniziare senza rimpianti il suo percorso sul trono abbraccia Flavio Ubirti con cui firma la pace. Sara, così, è pronta per cominciare a cercare il suo principe azzurro e anche tra i corteggiatori di Cristiana Anania c’è chi apprezza la presenza di Sara sul trono.

Ernesto, in esterna con Cristiana Anania, ammette che non rifiuterebbe un’eventuale esterna con Sara ricordando a Cristiana che, esattamente come lei conosce più corteggiatori, anche lui può fare lo stesso. Vedendo la reazione di Ernesto, in studio, Sara dice: E’ biondo ma carbura”, conclude la tronista.

