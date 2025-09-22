Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: lei litiga con Flavio Ubirti e Maria De Filippi le offre il trono.

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo l’abbandono di Flavio Ubirti, in tanti speravano di vedere sul trono Sara, protagonista di Temptation Island 2025 ed ex fidanzata di Valerio ma Maria De Filippi ha deciso di spiazzare e sorprendere tutti puntando su una Sara diversa. A salire sul trono, infatti, è stata Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Flavio Ubirti che, nelle precedenti registrazioni aveva conquistato la scena ammettendo di trovare Flavio particolarmente “moscio”. Flavio l’aveva invitata ad eliminarsi ma Sara aveva deciso di restare nel programma.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 22 SETTEMBRE 2025/ Sara, corteggiatrice di Flavio nuova tronista

Il tronista aveva poi portato Sara in esterna portandole un cuscino e un caffè per aiutarla a restare sveglia ma l’esterna non ha cambiato la situazione perché, come svelano le anticipazioni di Gemma Palagi, nella registrazione del 22 settembre 2025. ha ribadito di non trovare Flavio sincero e di non riuscire a fidarsi di lui.

Gianluca Costantino: "Grande Fratello? Ecco chi sento ancora"/ "Uomini e donne? Con Francesca finita perché…"

Sara Gaudenzi: così è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Gemma Palagi, in studio, Sara ha spiegato di non trovare Flavio sincero e tra i due è poi scoppiata una discussione a causa di un’esterna che il tronista ha fatto con un’altra corteggiatrice. Maria De Filippi ha così interrotto la discussione e, come racconta Gemma Palagi, rivolgendosi alla Gaudenzi, ha detto: “Sara alzati, lascia perdere, vatti a sedere sul trono”.

Per Sara, così, l’avventura a Uomini e Donne ha preso una svolta inaspettata: dopo aver partecipato al trono classico come corteggiatrice provando a conoscere Flavio che, però, non ha scatenato la sua curiosità. Sara ha così accettato l’offerta della De Filippi accettando il trono.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati dopo Uomini e donne?/ La risposta scatena il web