Tutto su Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: Maria De Filippi le offre il trono dopo una lite con Flavio Ubirti.

Sara Gaudenzi è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo aver animato le scorse puntate discutendo animatamente non solo con Flavio Ubirti ma anche con Martina Cardamone, altra corteggiatrice di Flavio, Sara, nella puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre 2025 riceve la proposta di Maria De Filippi. Tutto inizia quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Sara che è uscita nuovamente con Flavio. “Abbiamo firmato il trattato di pace”, esordisce la corteggiatrice che poi aggiungere – “ma io oggi devo accannarti di nuovo”, aggiunge ancora Sara che, poi, si lascia andare alla lacrime.

Dopo un botta e risposta abbastanza animato, Maria De Filippi decide di intervenire. “Senti, ma vuoi sederti lì?”, chiede la conduttrice indicandole il trono e lasciando senza parole la Gaudenzi che, tra lacrime di emozione ed incredulità, accetta.

Tutto su Sara Gaudenzi: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

27 anni, di Civitavecchia, con un passato anche da modella, Sara Gaudenzi, con una laurea in lettere, lavora attualmente in un supermercato. Bellissima e legatissima ai genitori, Sara svelerà la grande novità ai genitori tornando a casa in compagnia della redazione. Ripresa dalle telecamere, Sara annuncia di essere la nuova tronista di Uomini e Donne e di essere pronta a cercare l’amore.

Oltre a volere accanto un uomo che la colpisca esteticamente, Sara cerca una connessione soprattutto mentale, cosa che non ha trovato in Flavio in cui, oltre ad un evidente bellezza esteriore, non ha trovato un carattere forte e determinato in grado di travolgerla.