Sara Guglielmi, chi è la moglie della Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini a Ballando con le stelle 2025.

Maurizio Ferrini, alias Signora Coriandoli; comicità che sgorga anche sulla pista di Ballando con le stelle 2025 e che sta conquistando i fan del programma e non solo. L’attore, con il suo iconico personaggio, regala sorrisi ad ogni singola battuta e sarà fortunata la consorte che nel privato vive costantemente all’insegna del brio e della spensieratezza. Ma chi è la moglie della Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini? Il suo nome corrisponde a Sara Guglielmi, la dolce metà che si è rivelata salvifica per l’attore comico per diversi aspetti da lui stesso raccontati.

Sara Guglielmi – moglie della Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini – non appartiene al mondo dello spettacolo. Discreta e riservata, a dispetto dell’attività del marito si è sempre tenuta alla larga dalla luce dei riflettori. Stando alle notizie reperibili sarebbe una nota e stimata imprenditrice impegnata in settori come marketing e comunicazione. Come detto, pur in assenza di vetrine mediatiche, il loro amore è certamente una certezza indissolubile.

Sara Guglielmi, moglie della Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini: “La sua sensibilità mi ha conquistata”

Maurizio Ferrini – alias Signora Coriandoli – ha raccontato in passato di aver conosciuto sua moglie Sara Guglielmi grazie ad amici in comune. Un primo incontro dovuto al caso ma che non ha propiziato fin da subito la scintilla che, invece, è scattata in un incontro successivo. Da allora non si sono più lasciati, affidandosi l’uno all’altra sia per gli ostacoli quotidiani che professionali.

“Da quel momento non ci siamo più lasciati, è una donna sensibile”, ha raccontato Maurizio Ferrini – noto per il personaggio Signora Coriandoli – a proposito di sua moglie Sara Guglielmi. L’attore comico ha inoltre messo in evidenza come il loro incontro sia stato salvifico anche dal punto di vista professionale; grazie a lei ha ritrovato la voglia e la determinazione di mettersi ancora in gioco nel mondo dello spettacolo. “E’ stata ed è il mio punto di riferimento, mi ha ridato la gioia di vivere”.

