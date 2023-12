Chi è Sara Hafdaoui, concorrente Ciao Darwin 9/ Com’è cambiata la sua vita dopo La Pupa e il Secchione

Chi è Sara Hafdaoui, concorrente per la squadra della scienza a Ciao Darwin 9: dove l’abbiamo già vista

Tra i concorrenti della puntata di Ciao Darwin 9 del 15 dicembre 2023, che vede in atto la sfida tra scienza e occulto, c’è anche Sara Hafdaoui. Laureata in Medicina, Sara è una dottoressa ma è anche un volto già noto al pubblico di Mediaset. L’abbiamo infatti vista nei panni di concorrente a La Pupa e il Secchione e Viceversa, nell’edizione condotta su Italia 1 da Andrea Pucci e Francesca Cipriani.

Sara Hafdaoui ha partecipato nel ruolo di ‘secchiona’. Quell’anno, infatti, al ruolo di pupa si è affiancato anche quello di ‘pupo’, ovvero di modelli affascinanti ma poco ferrati nelle materie scolastiche. Al loro fianco delle studentesse, ne programma le cosiddette ‘secchione’. Sara in realtà non è la classica secchiona, nel luogo comune intesa come ragazza occhialuta che dà poco peso al look.

Sara Hafdaoui, non solo scienza: seguitissima su Instagram

Sara Hafdaoui fa infatti sfoggio non solo della sua intelligenza su Instagram ma anche della sua bellezza. Sul noto social ha infatti un seguito di oltre 41mila follower. Nella sua bio di Instagram si descrive così: “Cresciuta da mamma a pane, MTV, FestivalBar, libri e femminismo”.

Nella puntata di Ciao Darwin 2023 di questa sera la vedremo impregnata nella parte dedicata al dibattito tra le due squadre in gara: scienza e occulto. Sara, esponente della squadra della scienza, stando alle anticipazioni, avrà un acceso scambio di vedute con un concorrente opposto: il mago Jey Lillo. Tra i due andrà dunque in scena un vero e proprio scontro che, a quanto pare, animerà e non poco la gara di Canale 5. Chi dei due avrà la meglio in quanto a votazioni del pubblico alla fine dello scontro?

