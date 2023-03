Chi è Sara Marino, nuova fidanzata Tananai/ “L’ho scelta perchè…”

Sara Marino e Tananai, un amore raccontato sui social

Le ultime due edizioni del Festival di Sanremo hanno visto emergere, e forse anche crescere, un artista che già per i più giovani si profilava tra gli artisti emergenti più apprezzati: Tananai. All’edizione 2022 della kermesse aveva ottenuto un triste ultimo posto in classifica, piazzamento che poi si è rivelato tutt’altro che una bocciatura. Con l’ultima edizione è riuscito invece a guadagnarsi un meritato podio, grazie ad un ballata romantica decisamente più vicina ai classici gusti sanremesi. Il successo che Tananai è riuscito a guadagnarsi ha chiaramente acceso l’interesse degli appassionati anche in riferimento alla sua vita privata e sentimentale, con particolare riferimento alla giovane fiamma Sara Marino.

La relazione tra Tanani e Sara Marino era già piuttosto chiacchierata ancor prima dell’ufficialità, ma la volontà dell’artista era quella di preservare il nuovo amore dall’invadenza dei mass media e dei rumors di gossip. Ad oggi però, dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, i due non sembrano più voler nascondere la bellezza del giovane amore come dimostrato dai numerosi post romantici presenti su Instagram e pubblicati proprio da Sara Marino.

Sara Marino, l’architetto junior che ha fatto breccia nel cuore di Tananai: “Sono innamorato!”

“Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata: l’ho scelta perchè è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa, anche le ciabatte, sono innamorato!“. Parlava così Tananai a Le Iene ancor prima che il nome della sua nuova fiamma, Sara Marino, fosse noto agli appassionati. Sul conto della giovane le informazioni non sono comunque molte, vista anche la lontananza dagli ambienti più esposti all’opinione pubblica. Stando a quanto è possibile estrapolare dai suoi profili social, svolge la professione di architetto junior proprio a Milano, dopo essersi laureata nel campo nel 2019.

Come anticipato, le uniche menzioni alla relazione sentimentale tra Tananai e Sara Marino sono reperibili in brevi interviste e soprattutto tramite le condivisioni social. Proprio su Instagram si è realizzato alcune settimane fa un simpatico siparietto che ha portato Sara Marino ad essere ancor più riconosciuta come fiamma del cantante. Nello specifico, durante un concerto di Tananai con ospite Fedez, i due amici hanno deciso di scherzare con un bacio sulle labbra, circostanza menzionata con ironia anche dalla fidanzata del cantante. “Non sono gelosa”, aveva scritto Sara Marino postando proprio lo scatto che ritrae Tananai e Fedez nell’attimo del bacio nel bel mezzo del concerto.











