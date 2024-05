Chi è Sarah Bonnici per Malta con Loop: il significato/ Sonorità elettroniche alla semifinale Eurovision 2024

Malta si è unita all’Eurovision Song Contest nel 1971, per poi ritirarsi e riprendere la sua partecipazione nel 1991. Da quel momento non ha mai saltato un’edizione. Quest’anno, alla semifinale dell’Eurovision 2024 di giovedì 9 maggio, ci sarà Sarah Bonnici a rappresentare la piccola isola con il brano pop Loop, con la sua grande voce soul che non mancherà di stupire il pubblico di Malmö.

Chi sono i Gate, Norvegia/ Il significato del brano Ulveham, seconda semifinale Eurovision 2024

Sarah Bonnici, chi è la rappresentante di Malta, in gara all’Eurovision 2024

Un’esplosione di energia e talento: ecco come si può descrivere la partecipazione di Sarah Bonnici all’Eurovision Song Contest 2024 con la sua travolgente canzone Loop. La giovane cantautrice maltese, classe 1997, non è un volto nuovo sulla scena musicale. La sua carriera, iniziata da giovanissima, è costellata di successi e riconoscimenti.

Angelina Mango all'Eurovision 2024/ "Da bambina lo seguivo con mamma, ma non era il mio genere"

Dal primo posto al Malta Song Festival 2023 con Dripping Stars alla vittoria al Minsk Music Week 2022, Sarah ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e il suo stile unico, un mix di pop, elettronica e influenze soul.

Sarah Bonnici, significato della canzone Loop, in semifinale all’Eurovision 2024

Il brano Loop, con cui Sarah rappresenta Malta all’Eurovision 2024, è una vera e propria esplosione di energia. Fin dalle prime note, il ritmo incalzante e le sonorità elettroniche coinvolgono l’ascoltatore in un vortice di sensazioni. In diverse dichiarazioni e interviste, Sarah ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione all’Eurovision 2024. Per lei, questa esperienza rappresenta un sogno che si avvera e un’occasione per condividere la sua musica con un pubblico internazionale. “Sono felicissima di rappresentare Malta all’Eurovision” – ha dichiarato la cantante – “Non vedo l’ora di salire su quel palco e dare il massimo. Voglio trasmettere tutta l’energia e l’emozione che racchiude ‘Loop’ e conquistare il cuore del pubblico europeo”.

Käärijä, chi è il cantante di "Cha Cha Cha" ospite a Eurovision 2024/ "Tutti abbiamo demoni nella vita"

Il testo, scritto dalla stessa Sarah in collaborazione con Joshua Mintoff e Christabelle Scicluna, racconta di una relazione appassionata e travolgente, dove i due protagonisti si sentono intrappolati in un “loop” di emozioni contrastanti.

Musicalmente, il brano è un pezzo pop e soul potentissimo che farà ballare la platea di Malmö e farà saltare sulla sedia il pubblico a casa.

Il video di Loop, di Sarah Bonnici, in semifinale all’Eurovision 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA