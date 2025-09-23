Tutto su Sarah Esposito, ex fidanzata di Valerio Ciaffaroni: dopo l'addio a Temptation Island 2025, confronto a Uomini e donne.

Sarah Esposito, ex fidanzata di Valerio Ciaffaroni, durante il percorso a Temptation Island 2025, ha conquistato tutti con il racconto della sua storia d’amore. Dopo aver ammesso di aver incontrato in segreto dei caffè con dei ragazzi avvicinandosi, all’interno del villaggio, ad uno dei tentatori, Sarah ha tirato fuori la parte più fragile lasciandosi andare alle lacrime quando ha visto Valerio vicino alla tentatrice Ary. Durante il falò di confronto finale, Sarah e Valerio si sono salutati tra le lacrime per poi tornare davanti alle telecamere di Temptation Island un mese dopo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 23 settembre 2025/ Corteggitori per Sara, Gemma 'dimentica' Mario

Dopo essersi lasciati, Sarah ha cercato di riprendere in mano la propria vita mentre Valerio ha cominciato una frequentazione con Ary. Durante il secondo speciale, però, è arrivato l’ennesimo colpo di scena con Valerio che ha ammesso di provare ancora un sentimento per Sarah ma di voler seguire la testa scegliendo se stesso.

Lucia Ilardo smaschera Rosario Guglielmi a Uomini e Donne/ Maria De Filippi "Abbassa i toni, è la ragazza..."

Sarah Esposito single: perché non è salita sul trono di Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 settembre 2025, Sarah Esposito, Valerio Ciaffaroni e Ary si ritrovano insieme nello studio del dating show di canale 5 per l’ennesimo confronto. Valerio e Ary annunciano di essere tornati insieme e Sarah reagisce senza drammi a tale notizia. Nonostante la fine di una storia importante, Sarah sta andando avanti con la propria vita.

In tanti, tuttavia, speravano di poter vedere Sarah sul trono accanto a Flavio Ubirti e Cristiana Anania ma la proposta da parte di Maria De Filippi e della redazione non è arrivata. Probabilmente, tale scelta potrebbe essere dovuta al fatto di non considerare Sarah ancora pronta per un percorso del genere. La proposta arriverà nella seconda parte della stagione?

Sarah, confronto con Valerio e Ary a Uomini e Donne/ Esposito: "Ti ho tradito fisicamente". Poi una lettera…