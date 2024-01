Chi è Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi/ Dalle fiction al ‘caso’ di stalking

Sarah Felberbaum, dallo spot della Tim a 15 anni al successo in tv

Ora che Daniele De Rossi è tornato a ‘casa’ – scelto come nuovo allenatore della Roma al posto dell’esonerato Josè Mourinho – la luce dei riflettori, non solo dello sport, è chiaramente tutta su di lui. La sua parabola sportiva è più che nota, ma un recente articolo del Corriere della Sera ci permette di conoscere meglio la sua dolce metà: la moglie Sarah Felberbaum. Ex modella e oggi attrice di successo, tante sono le curiosità e gli aneddoti che riguardano tanto la sua professione quanto la vita privata.

Sarah Frances Rose Felberbaum – nome completo della moglie di Daniele De Rossi – come anticipato ha esordito come modella prima di trovare il successo sul piccolo schermo. Nata da madre inglese e padre americano, con origini russo-ungheresi, ha trovato in Italia il terreno fertile per le sue ambizioni oltre che per l’amore. Molti forse non sanno che a soli 15 anni l’attrice si è messa in evidenza per uno spot della Tim che ha reso il suo volto riconoscibile al punto da offrirle già una buona fetta di notorietà. Il successo arriva però con le fiction: da “Caterina e le sue figlie” a “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” per citarne alcune.

Sarah Felberbaum, il colpo di fulmine con Daniele De Rossi e lo stalking del suo ex fidanzato

La storia d’amore tra Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi – come racconta il Corriere della Sera – è invece iniziata nel 2011: convolati a nozze alle Maldive nel 2015, hanno avuto due splendidi figli, Olivia e Noah. Molti ricorderanno la toccante scena del bacio tra i due in occasione della prima vittoria dell’ex calciatore sulla panchina della Spal con tanto di dedica sui social: “Sono tanto orgogliosa di te”. Nota è anche una faccenda per nulla felice che riguarda l’attrice, ovvero il ‘caso’ di stalking – come riporta il sito del quotidiano – ad opera del suo ex fidanzato Francesco Spadone.

Come racconta il Corriere della Sera, l’uomo non aveva ancora digerito la rottura con Sarah Felberbaum rendendosi dunque protagonista di appostamenti, messaggi minatori e chiamate notturne. I fatti risalgono al 2014 e dopo mesi di ansie e paure l’attrice ha poi trovato la forza di denunciare con Francesco Spadone condannato per stalking.











