Chi é Sarah Toscano al serale di Amici 2024/ Rivale di Lil Jolie al guanto di sfida

Dei 15 concorrenti ballerini e cantanti ammessi alla fase serale di Amici 2024, Sarah Toscano é un’allieva cantautrice di Lorella Cuccarini.

In occasione della prima puntata serale di Amici 2024, Sarah Toscano rischia di perdere il componente in squadra, Kumo, che finisce al ballottaggio per la decretazione di un eliminato contro Lil Jolie dei Todarelli

La cantautrice é tra i 13 superstiti concorrenti ammessi alla seconda puntata serale di Amici 2024

Tra i punti di forza, la cantautrice vanta una buona dote di espressività e tecnica canora, in termini di performance, mentre si direbbe debole nella scrittura creativa, reduce dal flop del rilascio del nuovo singolo Mappamondo.

Alla prima puntata serale di Amici 2024, potrebbe vedersi chiamata a sfidare Lil Jolie nel guanto voluto dall’insegnante di quest’ultima Anna Pettinelli. Si parla di una prova cover sulla scrittura creativa di barre in aggiunta ad un pezzo originale e a tema dedicato alla donna e la sua figura nella società.

Dalle anticipazioni della registrazione di giovedì di Amici 2024, possiamo affermare che Sarah Toscano farà parte dei concorrenti che prenderà parte alla seconda puntata del serale.











