Saveriano Recchi, chi è il fidanzato di Pilar Fogliati; insieme da diversi anni, l’attrice ha raccontato la genesi del loro amore.

Pilar Fogliati è ormai una certezza del cinema italiano e come spesso accade per i protagonisti dello showbiz non poteva mancare la curiosità degli appassionati rispetto a ciò che accade nella sua quotidianità lontano dalla luce dei riflettori. Spicca il tema sentimentale e dunque gli interrogativi sulla dolce metà della giovane e talentuosa attrice. Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati? Il nome del fortunato corrisponde a Saveriano Recchi; una liaison che dura da diversi anni, scandita da una prolungata convivenza e, chissà, magari dal sogno del matrimonio.

Saveriano Recchi – fidanzato di Pilar Fogliati – non appartiene al mondo dello spettacolo; un aspetto che limita la disponibilità di curiosità strettamente legate alla sua persona. La discrezione appartiene anche all’attrice a dispetto della sua risonanza dal punto di vista mediatico; sappiamo però qualcosa sulla liaison proprio grazie ai suoi racconti che, seppur sporadici, mettono in evidenza la tenerezza del loro rapporto partendo dagli albori fino alla quotidianità di oggi.

Saveriano Recchi, fidanzato di Pilar Fogliati: “Ecco come ci siamo conosciuti”

Galeotta una cena, un amico porta suo fratello e da lì scatta la scintilla; quel ragazzo era proprio Saveriano Recchi, oggi fidanzato di Pilar Fogliati ed a raccontare questo primo incontro è stata proprio l’attrice in un’intervista del passato rilasciata al settimanale Confidenze: “Quella sera mi ha colpito immediatamente per i suoi occhi buoni”.

Un tenero primo incrocio di sguardi che è valso come primo passo verso la costruzione di un rapporto sempre più solido. Pilar Fogliati e il fidanzato Saveriano Recchi non nascondono le ambizioni per il futuro di coppia come testimoniato da alcune dichiarazioni dell’attrice e in particolare da una recente intervista per Vanity Fair. “Mi piacerebbe avere una famiglia e dei figli, almeno 2”. Insomma, il tempo è certamente dalla parte della coppia e i buoni propositi ci sono tutti.

