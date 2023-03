Chi è Scoiattolo nero, Il cantante mascherato 2023/ Mistero sulla nuova maschera…

Lo Scoiattolo Nero, Il Cantante Mascherato 2023: chi è? Mistero sulla nuova maschera in gara

Chi si nasconde dentro la maschera dello Scoiattolo nero? E’ una delle domande che assilla gli appassionati del Cantante Mascherato 2023, che comincia questa sera, sabato 18 marzo, su Raiuno. Milly Carlucci ha presentato tutte le maschere misteriose nelle scorse settimane e da quel momento in avanti, i fan del programma si sono messi a caccia di indizi e informazioni utili per scoprire i vip protagonisti di quest’edizione. Per quanto riguarda il personaggio dello scoiattolo nero, siamo ancora in alto mare.

Perché Wax di Amici 22 ha un cicatrice sul viso?/ Cos'è veramente il segno rosso

Sui social le idee sono piuttosto confuse, forse perché la stessa conduttrice è rimasta molto abbottonata e non ha fornito veri e propri indizi sullo Scoiattolo Nero. Anche riascoltando il suo passaggio su Instagram, infatti, sono davvero pochi gli elementi chiari su questo personaggio. Pertanto qualsiasi azzardo sul nome diventa difficile e poco credibile. Tuttavia, qualcuno, sul web, si è sbilanciato con alcuni nomi noti del mondo dello spettacolo e della moda.

Amici 22 serale 2023, 1a puntata/ Diretta ed eliminati: Rudy e Celentano sfidano i prof!

Il Cantante Mascherato 2023: chi c’è dentro la simpatica maschera dello Scoiattolo Nero? Idea Manuela Arcuri

Una telespettatrice, basandosi sulla descrizione fornita da Milly Carlucci su Instagram, ipotizza il nome di Manuela Arcuri per lo Scoiattolo Nero. Possibile che ci sia lei all’interno della maschera? “Questo è l’abito fluente e ricco di questo personaggio che vi svelo piano piano…”, spiega la conduttrice alla vigilia del debutto del Cantante Mascherato 2023. “Si tratta dello Scoiattolo Nero. E’ uno scoiattolo italiano, appartiene ad una regione italiana. E tutto questo è molto interessante, perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra fauna…”, continua Milly. Insomma la padrona di casa è rimasta molto sul vago e non è semplice capire quale personaggio possa nascondersi dentro questa affascinante maschera. Magari con la prima puntata del Cantante Mascherato 2023 avremo tutti le idee un po’ più chiare.

Amici 22, regolamento del Serale come funziona/ Giuria esterna, eliminazioni, sfide

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)













© RIPRODUZIONE RISERVATA