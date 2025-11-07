Tutto su Sebastiano Mignosa, cavaliere del trono over di Uomini e Donne e protagonista di una dura lite con Mario Lenti.

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne più popolari c’è sicuramente Sebastiano Mignosa, siciliano 53enne che lavora come responsabile nella sicurezza. Sebastiano ha un unico, grande amore nella sua vita, la figlia, con cui cerca di trascorrere più tempo possibile. Ufficialmente single, Sebastiano che aveva partecipato a Uomini e Donne già in passato, è tornato nel parterre nella scorsa stagione dove, tra le tante conoscenze, era uscito anche con Cinzia Paolini.

Chi è Angela, corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne/ L'esterna scatena la lite con Martina

Dopo la conclusione dell’estate, proprio con Cinzia, ha avuto nuovamente un flirt che è poi finito come hanno raccontato entrambi durante un confronto al centro dello studio. Rimasto in trasmissione, ha scelto di conoscere meglio Magda, una nuova dama del parterre che stava uscendo anche con Mario Lenti.

Sebastiano Mignosa, dura lite con Mario Lenti per Magda a Uomini e donne

Magda, dopo essere uscita con Mario Lenti, ha deciso di conoscere anche Sebastiano Mignosa con cui c’è stato più di un bacio. Di fronte alla frequentazione tra Sebastiano e Magda, Mario ha deciso di chiudere e, nella puntata di Uomini e Donne del 7 novembre 2025, durante la sfilata femminile, tra i due cavaliere scoppia un’accesa discussione.

Chi è Magda, dama di Uomini e Donne/ La sfilata scatena la lite con Mario Lenti

Tutto nasce quando sulla passerella arriva Magda a cui Mario dà un 2 come voto. Secondo Tina Cipollari, il cavaliere non ha digerito la frequentazione di Magda con Sebastiano il quale, poi, difende la dama quando Mario si rivolge a lei commentando la sua sfilata solo come “un vestito vuoto” dando il via ad un botta e risposta duro che coinvolge la stessa Magda.