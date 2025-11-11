Tutto su Sebastiano Mignosa, cavaliere del trono over di Uomini e Donne: lite con Magda, poi la segue fuori dallo studio.

Siciliano, 53 anni, con un lavoro come responsabile della sicurezza e papà di una figlia. Sebastiano Mignosa è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne e, dopo il confronto avuto con Cinzia Paolini all’inizio della stagione per parlare del flirt estivo, ha deciso di restare in trasmissione. Sebastiano ha partecipato per la prima volta al trono over nel 2019 uscendo con diverse dame tra le quali Denise Pantano con cui ha poi lasciato il programma. La storia, poi, è finita e dopo qualche anno, Sebastiano è tornato in trasmissione nella scorsa stagione uscendo anche con Sabrina Zago.

Il cavaliere ha poi chiuso la stagione da single frequentando per un breve periodo Cinzia fuori dal programma e scegliendo di rimettersi nuovamente in gioco all’inizio della stagione in corso durante la quale è uscito soprattutto con Magda.

Sebastiano Mignosa e Magda: lite a Uomini e Donne, frequentazione a rischio?

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 novembre 2025, Sebastiano Mignosa torna al centro dello studio per confrontarsi nuovamente con Magda. Tra la dama e il cavaliere del trono over c’è dell’intimità ma la frequentazione non è ancora esclusiva. Il cavaliere siciliano, infatti, sceglie di conoscere un’altra dama che, dopo averlo visto in tv, ha chiamato la redazione chiedendo di corteggiarlo.

Una decisione, quella di Sebastiano che delude fortemente Magda che, in studio, fa fatica a nascondere il proprio stato d’animo al punto da lasciare poi lo studio. Di fronte alla reazione della dama, così, Sebastiano lascia a sua volta lo studio per capire come sta la dama.