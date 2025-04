Sebastiano Mignosa tra Gloria Nicoletti e Cinzia

Tra i nuovi protagonisti del trono over spunta anche il cavaliere Sebastiano Mignosa che è tornato a Uomini e donne dopo un’esperienza passata che si era conclusa con l’addio al programma insieme ad una dama con cui, poi, la storia è finita. Durante la sua seconda esperienza, Sebastiano è uscito prima con Sabrina Zago con cui, però, tutto è finito poco dopo. Il cavaliere, poi, ha deciso di concedere una possibilità a Gloria Nicoletti con cui la frequentazione è finita dopo qualche appuntamento. A prendere la decisione è stata Gloria dopo aver saputo che il cavaliere era pronto a chiudere salvo poi cambiare idea.

Chiusa la frequentazione con Sebastiano, Gloria è uscita per quattro volte con Fabrizio, ma durante il confronto con quest’ultimo, Sebastiano si è fatto nuovamente avanti spiazzando la dama ma anche il parterre del trono over.

Sebastiano Mignosa: chi sceglie tra Gloria Nicoletti e Cinzia?

Dopo aver chiesto a Gloria Nicoletti di ballare nonostante abbiano interrotto la relazione, nello studio di Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa ha ribadito di voler recuperare con Gloria e di provare ancora un interesse per lei. Stupita, Gloria non ha nascosto di essere rimasta spiazzata da tali parole così come Gianni Sperti che chiede al cavaliere se sia pronto a lasciare il programma per conoscere Gloria. Stupendo tutti, il cavaliere risponde di sì ma Gloria sembra avere un’altra idea.

Nella puntata di Uomini e Donne del 18 aprile 2025, Sebastiano torna ad accomodarsi al centro dello studio per un confronto con Gloria Nicoletti, ma anche con Cinzia, un’altra dama del parterre. Il cavaliere, dunque, sceglierà tra le due dame? Deciderà di proseguire la conoscenza con entrambe o chiuderà? A decidere, naturalmente, saranno anche Gloria e Cinzia.