Tutto su Sebastiano Mignosa, cavaliere del trono over di Uomini e Donne tornato in trasmissione svelando cos'è successo con Cinzia Paolini.

Sebastiano Mignosa è un cavaliere siciliano che, dopo la scorsa stagione durante la quale è uscito sia con Sabrina Zago che con Cinzia Paolini, è tornato in trasmissione in questa stagione per un confronto con Cinzia per poi restare in trasmissione. Il cavaliere che lavora come addetto alla sicurezza e ha una figlia che è il suo, grande amore, in studio, durante il confronto con Cinzia, ha svelato il flirt estivo che i due hanno avuto dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne dove, però, la frequentazione non era andata bene.

“Mi ha fatto una videochiamata nel corso dell’estate e quindi io l’indomani provo a chiamarla e lei mi risponde. Lei ammette di essere felice di risentirmi e da qual momento cominciano a risentirci. Vengo invitato da amici in un paesino vicino a dove si trovava lei che mi ha invitata a raggiungerla. Vedo una Cinzia predisposta ad avvicinarsi a me e siamo stati bene”, ha detto Sebastiano.

Sebastiano Mignosa, discussione con Cinzia Paolini a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’1 ottobre 2025, durante il confronto in studio tra Cinzia Paolini e Rocco che, dopo i primi appuntamenti, hanno deciso di portare avanti la frequentazione, Sebastiano, seduto nel parterre maschile del trono over, chiede a Maria De Filippi di poter parlare tornando a puntare il dito contro la dama da cui si è sentito preso in giro.

Di fronte all’attacco di Sebastiano, Cinzia risponde provando a mantenere la calma ed evitando di portare la discussione a livelli superiori. Di fronte al botta e risposta tra Cinzia e Sebastiano, Rocco esorta la dama a non rispondere e a concentrarsi sul loro rapporto.

