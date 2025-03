Tutto su Sebastiano Mignosa, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne è arrivato Sebastiano Mignosa, vecchia conoscenza del pubblico del dating show di canale 5. Sebastiano, infatti, ha partecipato al programma nel lontano 2018 uscendo con diverse dame tra cui Cristina Incorvaia, Luisa Anna Monti e Denise Pantano. Come fa sapere Lollo Magazine, con quest’ultima, lasciò anche il programma ma la loro storia, fuori dalla trasmissione, non durò a lungo. Tutto, infatti, finì quando la dama scoprì l’esistenza di alcune chat tra Sebastiano e un’altra donna. Attualmente single, ha deciso di tornare a Uomini e Donne per provare a cercare nuovamente l’amore.

Classe 1972, Sebastiano Mignosa non passa inosservato per il bell’aspetto. Non si conoscono molti dettagli della sua vita. Sbirciando sul suo profilo Instagram, si scopre che è stato sposato per alcuni anni ed è diventato padre di una bambina di nome Marika, l’amore più grande della sua vita.

Sebastiano Mignosa e la frequentazione con Sabrina a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 24 marzo 2025, Sebastiano Mignosa raggiunge il centro dello studio per parlare con Sabrina. La dama, chiusa definitivamente l’altalenante frequentazione con Giuseppe con cui ha vissuto anche momenti complicati, ha deciso di rimettersi subito in gioco uscendo con Sebastiano.

Nel corso del confronto in studio, il cavaliere conferma l’intenzione di continuare a conoscere Sabrina. Lei lo ha ospitato in camera per farsi una doccia, poi hanno cenato nell’hotel di lei. I due sono stati molto bene insieme ma tra i due non è assolutamente successo nulla. Il confronto tra Sebastiano e Sabrina viene spesso interrotto da Giuseppe che non perde occasione per commentare la situazione.