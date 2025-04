Tutto su Sebastiano Mignosa, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne arrivati in trasmissione nelle ultime settimane spicca anche Sebastiano Mignosa. Classe 1972, originario di Siracusa, è alla sua seconda esperienza come cavaliere del trono over. Già in passato, infatti, Sebastiano ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi che ha lasciato con una dama con cui, poi, la frequentazione è finita dopo poco tempo. Capelli brizzolati, fisico importante e sguardo profondo, Sebastiano, ancora single, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco partecipando ancora alla trasmissione di Maria De Filippi.

Il 53enne che lavora come responsabile alla sicurezza, ha ricominciato il suo percorso nel parterre del trono over frequentando Sabrina Zago. Tra i due sembrava fosse nata una simpatia, ma ad oggi, i due hanno deciso di interrompere la frequentazione.

Tutto finito tra Sebastiano e Gloria Nicoletti

Chiusa la frequentazione con Sabrina Zago, Sebastiano ha cominciato a conoscere anche Gloria Nicoletti che, a sua volta, chiusa la frequentazione con Damiano Foti, ha deciso di rimettersi in gioco uscendo con lui. Nella puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025, Sebastiano e Gloria si accomodano al centro dello studio per raccontare i dettagli del loro rapporto.

Nonostante il feeling tra i due, sia Sebastiano che Gloria decidono di interrompere la frequentazione. Tra i due, tuttavia, la rottura è serena e sembra non ci siano rancori. Sia Sebastiano Mignosa che Gloria Nicoletti, dunque, tornano nuovamente liberi, pronti a conoscere altre persone sia tra quelle già presenti in trasmissione che quelli che arriveranno esclusivamente per loro.