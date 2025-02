Sebastiano Somma, attore nato a Castellammare di Stabia nel 1960, ha lavorato insieme a Carmen Russo sul set di “Io Jane, tu Tarzan”. Si vocifera che i due abbiano avuto un flirt ma non conosciamo la verità: c’è stato davvero qualcosa tra loro due? Quel che è certo è che Carmen Russo l’ha definito un bravissimo attore nonché un grande amico. In quella miniserie tv, inoltre, le coreografie erano assegnate a Enzo Paolo Turchi, il marito di Carmen Russo. Dunque non conosciamo la verità: è successo davvero qualcosa tra loro due? O si tratta di semplici voci? Fatto sta che lei era già sposata proprio con Enzo Paolo Turchi che in quella pellicola ricopriva il ruolo di direttore della coreografia.

Chi è Sebastiano Somma? Tra teatro e tv

Sebastiano Somma è cresciuto a Napoli e ha cominciato a recitare molto presto dopo essersi unito a una compagnia teatrale amatoriale. A 22 anni si è trasferito a Roma per prendere parte a corsi di recitazione e dizione, lavorando inizialmente a teatro. A metà degli anni Novanta ha cominciato a lavorare come inviato nella trasmissione “Carramba! Che sorpresa” su Rai 1, per poi ancora interpretare grandi spettacoli, come “Io, Eduardo”, nel quale ha reso omaggio a Eduardo De Filippo. È stato diretto anche da Gigi Proietti in “Remember me” mentre in tv ha interpretato una serie di personaggi in varie serie tv, come “Io Jane, tu Tarzan” con Carmen Russo e ancora tanti altri.

L’attore ha spiegato di essersi sentito “snobbato” dalla tv nonostante i 40 anni di carriera. Parlando a programma “La volta buona” di Caterina Balivo ha raccontato che la sua “volta buona” è arrivata con la serie tv “Sospetti” che gli ha spianato la strada in televisione: come spiegato, erano anni difficili quando è arrivata quella chiamata che gli ha cambiato in un certo senso la vita.