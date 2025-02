Selma Ezzine, chi è una delle più giovani promesse di Dalla Strada al Palco 2025

Cantante brillante e carismatica, dalle grandi potenzialità. Selma Ezzine approda come finalista di Dalla Strada al palco 2025, con ottimi riscontri e credenziali interessanti. Durante la fase ‘eliminatoria’, ha infranto un record del talent show, ottenendo la bellezza di 870 puntata nella singola puntata. Insomma, l’artista campana arriva alla finale di Dalla Strada al Palco 2025 con l’entusiasmo a mille e la consapevolezza di poter dire la sua anche in questa sfida.

Selma Ezzine ci regalerà qualche altra interpretazione di brani internazionali o punterà su qualche successo italiano? Nella sua prima apparizione in Rai, in una delle ultime puntate, ha regalato grandi emozioni con l’interpretazione di Greatest Love of All di Whitney Houston. Applausi a non finire anche per il duetto con Nek: anche qui la scelta del pezzo è stata azzimatissima, con One degli U2.

Selma Ezzine, dopo l’incoronazione di Valentina Persia vince Dalla Strada al Palco 2025?

Regna ancora il mistero sulla canzone che Selma canterà questa sera in finale, ma di sicuro non lascerà delusi i suoi fan. Che possa mettere le mani sul titolo di questa edizione o meno non è dato saperlo, certo è che può essere considerata una delle potenziali favorite. Anche se ha solo vent’anni, ha tanti motivi per vincere, oltre ad una voce potentissima, una innegabile presenza scenica ed una capacità di tenere il palco fuori dal comune per la sua età.

Valentina Persia, che l’aveva osservata stupita durante la prova, aveva definito la sua esibizione da ‘pelle d’oca’. Basterà questo “endorsement” per diventare la vincitrice di Dalla Strada al Palco 2025? Non resta che attendere la puntata di questa sera e augurare alla ragazza le migliori fortune.

