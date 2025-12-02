Seltsam sbarca a Sanremo Giovani 2025 e canta l'importanza di un abbraccio: chi è il giovane concorrente che sogna l'Ariston....

Sanremo Giovani 2025, in Scusa Mamma Seltsam canta l’importanza di un abbraccio

Questa sera, martedì 2 dicembre, c’è anche Seltsam tra i cantanti protagonisti di Sanremo Giovani 2025. Il giovane cantautore è pronto a salire sul palco con la canzone Scusa Mamma, un brano che parla di un abbraccio mancato e che commuove per la sensibilità con cui Lorenzo Giovanniello (nome vero di Seltsam) esprime i suoi sentimenti. Il cantante ci avvolge in quello che può essere considerato un semplice gesto di affetto, ma che in realtà rappresenta molto di più: l’abbraccio.

E con la canzone scelta per Sanremo Giovani 2025, vuole proprio porre l’attenzione sulle piccole sfide quotidiane che attanagliano la generazione Z, raccontandone sogni e debolezze di vita quotidiana. E’ una storia di vita vera, probabilmente anche vissuta. “Nel mondo dei grandi ci si dimentica che l’unico modo per sentirci al sicuro è grazie alla mano di mamma, le parole del cantante in una intervista riportata da Cosmopolitan.

Seltsam a Sanremo Giovani 2025: chi è il giovane cantautore che sogna l’Ariston

Dunque, questa sera vedremo all’opera il giovane concorrente a Sanremo Giovani 2025, in una seconda serata che si preannuncia appassionante su Raidue, poiché in palio c’è il pass per le fasi successive della competizione. Quindi la possibilità di aggiudicarsi un posto al teatro Ariston per la ‘vera’ competizione. Intanto c’è Sanremo Giovani 2025, una vetrina esplosiva che rappresenta un punto di arrivo, ma anche un trampolino per chiunque vi partecipi.

Seltsam non ci pensa, la testa è tutta sulla canzone che racconta quanto sia fondamentale la presenza di una madre nella vita di ognuno di noi. “Mi puoi venire a prendere a scuola un’ultima volta? Che a me questo mondo dei grandi non piace per niente”, una delle frasi clou nella potente lettera di Seltsam.