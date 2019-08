Chi è senza colpa / Video, su Rai 3 il film con Tom Hardy (oggi, 12 agosto 2019)

Il film Chi è senza colpa andrà in onda nella prima serata di Rai 3 di oggi, lunedì 12 agosto 2019, a partire dalle 21.25. La regia è di Michael R. Roskam, mentre il soggetto è di Dennis Lehane. La trama infatti si basa sul suo Animal Rescue, anche se in seguito la pellicola gli ha ispirato un nuovo lavoro pubblicato quello stesso anno con la William Morrow and Company e con il titolo di The Drop. Ovvero quello originario del film thriller e mistery di Roskam. Nel cast troviamo invece Tom Hardy, che interpreterà l’ex criminale Bob Saginowski. Al suo fianco attori come Noomi Rapace, Matthias Schoenaerts, James Gandolfini, John Ortiz, Michael Aronov, James Colby, James Frecheville, Morgan Spector, Ann Dowd, Jeremy Bobb e Chris Sullivan. Si segnala inoltre la presenza di Marco Beltrami per la realizzazione della colonna sonora: il compositore americano è noto per aver collaborato con Wes Craven per i quattro capitoli della saga horror Scream. Beltrami tuttavia è andato oltre il settore, riuscendo a mettersi in luce con brani e canzoni selezionati per film intramontabili come Die Hard – Un buon giorno per morire; Ben-Hur (versione del 2016 di Alex Proyas); Velvet Buzzsaw (film originale Netflix di quest’anno) e nel riadattamento di Ted Bundy – Fascino criminale di Joe Berlinger, sempre del 2019.

Chi è senza colpa, la trama del film

La trama di Chi è senza colpa racconta la vita di Bob, in apparenza un tranquillo barista di Brooklyn che in realtà gestisce affari illeciti per conto dei mafiosi ceceni. Il proprietario Marvin ha ceduto la sua attività diversi anni prima, ma è rimasto comunque nel suo locale al fianco di Bob per riuscire a pagare le cure al padre. Quando il bar viene derubato, i due vengono obbligati dai ceceni a recuperare il malloppo. Intanto, il salvataggio inaspettato di un cucciolo permette a Bob di incontrare e affezionarsi a Nadia, una donna con un passato da tossicodipendente. Scoprirà solo in seguito che è in qualche modo legata ad uno dei rapinatori, un certo Deeds. Anche se i due riusciranno a recuperare i soldi, Marv deciderà di approfittare di Deeds per derubare ancora una volta il locale, scegliendo di colpire la notte del Super Bowl. Il socio però inizia a sospettare qualcosa e così interviene al momento opportuno. Deeds nel frattempo gli rivela di essere il vero proprietario del cane abbandonato e Bob decide persino di pagarlo, ma alla fine il criminale cambia idea e minaccia di uccidere Nadia. Anche per questo non riuscirà ad evitare che Marvin paghi il suo tentativo di frode quando i ceceni scopriranno della rapina in atto.

Il trailer del film





