Senza Cri, chi è la concorrente di Sanremo Giovani: da Amici, talent al quale ha preso parte nella scorsa edizione, al sogno Ariston

Senza Cri è tra i protagonisti di Sanremo Giovani. Il suo non è di certo un nome nuovo nel mondo della musica: la cantante aveva preso parte già ad Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione. Il suo vero nome è Cristina Carella: ha scelto questo nome d’arte perché, quando canta, è come se Cristina non esistesse e la sua essenza diventasse un’altra. Come dicevamo, Cristina ha preso parte ad Amici neppure un anno fa. La cantante nata a Brindisi nel 2000, oggi residente a Milano, ha deciso di tentare la strada della musica facendo i provini per Amici, entrando proprio nella scuola di Maria De Filippi nel 2024, convincendo i giudici.

Welo, chi è il rapper a Sanremo Giovani con "Emigrato"/ Porta in musica i problemi del Salento

Nel corso del programma, nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Senza Cri è andata avanti fino ad approdare al serale, dove ha presentato diversi singoli come “Madrid” e “Salto nel vuoto”, ottenendo gli apprezzamenti del pubblico. Proprio durante l’esperienza ad Amici, infatti, si è fatta conoscere e ha conquistato un pubblico di fan. E questo non solo per la sua musica, ma anche per il rapporto con Antonia, altra ex concorrente di Amici in gara a Sanremo Giovani 2025. I gossip le vogliono infatti fidanzate, e le due non hanno smentito, anzi!

Seltsam, chi è concorrente di Sanremo Giovani con "Scusa mamma"/ Ha tentato anche la strada X Factor

Senza Cri, chi è: l’avventura a Sanremo Giovani quattro anni dopo la prima volta

Nel 2021 la giovane artista pugliese, Senza Cri, ha preso parte per la prima volta a Sanremo Giovani, classificandosi tra i 12 finalisti. Quest’anno ci riprova, con il brano “Spiagge”, che sta piacendo molto, tanto da superare la prima selezione e approdare in semifinale. “Grazie Sanremo per questa possibilità meravigliosa, grazie musica perché mi consenti di esistere, grazie al mio straordinario team. Grazie a voi che mi inondate d’amore amore amore tutto mio, nostro” ha scritto Senza Cri sui social postando una foto dal palco di Sanremo Giovani.