Lorella Cuccarini ha creduto in lei sin dal primo giorno, al punto da volerla nella sua squadra ad Amici 24, e Senza Cri l’ha ripagata con un percorso di impegno e dedizione, che l’ha portata a conquistare un posto nell’ambito serale. Cristiana Carella, questo il vero nome della giovane artista, ha 24 anni ed è una cantautrice che, alle audizioni di Amici, ha ottenuto il sì di Lorella ma anche di Anna Pettinelli, che l’ha elogiata per la sua penna e la sua voce. A coloro che, durante questi mesi, le hanno chiesto “Perché ti chiami Senza Cri?”, lei ha chiarito che il suo nome d’arte nasce dal fatto che “Quando canto, io non ci sono più”. Cristiana, insomma, scompare e resta solo la musica e il suo talento nel farla. D’altronde, il ‘senza’ è anche quello di una generazione che vuole fare a meno di definizioni ed etichette, vivendo se stessi senza limiti o imposizioni di vario genere.

L’amore per la musica nasce in Senza Cri da piccolissima, quando nella sua Brindisi inizia ad appassionarsi alla chitarra grazie ad Alex Britti, che diventa il suo idolo. Ha 14 anni quando comincia poi a scrivere le sue prime canzoni, una penna che perfeziona nel corso dei successivi 10 anni e che la porta a pubblicare il singolo Madrid, con il quale ha convinto i coach di Amici 24. Ma quella nel talent di Maria De Filippi non è la sua prima apparizione televisiva. È il 2021 quando Cristiana tenta il grande passo a Sanremo, ottenendo uno dei posti da finalista a Sanremo Giovani grazie al brano “A me”. L’anno successivo esce poi il suo Ep di debutto, intitolato “Salto nel vuoto”. Senza Cri inizia così a farsi notare tra i nuovi talenti della musica italiana, e la partecipazione ad Amici le dà un importante slancio anche nel mondo delle radio grazie alla pubblicazione di nuovi singoli come ‘Tutto l’odio’ e ‘Grande muraglia’.

Certo, non si può dire che i mesi ad Amici 24 siano stati una passeggiata per l’allieva. Senza Cri si è più volte messa in discussione, sia nelle gare nelle puntate domenicali che nel confronto con i compagni. E c’è chi non le ha risparmiato pesanti critiche, come Rudy Zerbi, con il quale Cristiana ha avuto più di un acceso scontro. Il professore l’ha accusata di non essere così umile come appare e di non saper accettare le critiche. “Ti senti su un piedistallo, un trono… – l’ha accusata Zerbi – Io certe volte mi chiedo se tu sei quella timida che poi tanto timida non è, quella che non sa mai dove mettere le cuffie quando canta, quella in imbarazzo o sei quella che mi vuole dare lezioni di musica”, ha tuonato ancora contro l’allieva, che l’aveva a sua volta accusato di non essere oggettivo nel suo giudizio.

La schiettezza è stata per Senza Cri un’arma a doppio taglio anche in altre occasioni. La concorrente di Amici ha sempre mostrato di non aver timore di palesare le sue idee, anche se questo le ha causato scontri con alcuni compagni d’avventura, Trigno in primis. Quello nella scuola di Canale 5 è stato, insomma, per la cantante un percorso a 360°: Cristiana è stata protagonista nella musica, nella vita in casetta e anche di qualche gossip, visto che, per alcune settimane, si è parlato di un presunto flirt (mai confermato) con Antonia Nocca, altra allieva del talent. Gossip e scontri a parte, ora Senza Cri è focalizzata soltanto su un obiettivo: quello di far conoscere a più persone possibili la sua musica e, magari, conquistare la vittoria di Amici 24. Di certo, la giovane artista ha tutte le carte per fare successo.