Senza Cri ha concluso il suo percorso ad Amici 24 alla fine della quinta puntata del serale. È stata per lei un’avventura ricca di alti e bassi, che le ha però dato la notorietà e la spinta che serve per proseguire fuori la sua carriera musicale. Ma chi è Senza Cri e perché si chiama così? Il vero nome della cantante è Cristina Carella: è nata a Brindisi nel 2000 e quest’anno compie dunque 25 anni.

Il nome d’arte Senza Cri nasce dal fatto che “quando faccio questo non ci sono più”, ha spiegato proprio sul palco di Amici 24, chiarendo dunque che, quando canta, diventa un tutt’uno con la musica, e la sua persona ‘fisica’ è come se scomparisse. Il ‘Senza’ sarebbe anche legato al fatto che la cantante si identifica come persona non binaria e, dunque, senza una definizione di genere.

Durante il suo percorso ad Amici 24, Senza Cri è stata supportata sempre e comunque dalla sua prof Lorella Cuccarini. Proprio poco dopo la sua eliminazione dal serale, la coach ha voluto ribadirle la sua stima artistica, scrivendole: “Hai un talento incredibile e una sensibilità unica: non dimenticarlo mai. Sono pronta ad essere la tua fan n1 anche qui fuori”. Parlando invece di vita privata, molti si sono chiesti se Senza Cri fosse fidanzata, soprattutto dopo una serie di indiscrezioni sorte in merito alla sua amicizia speciale con un’altra allieva di Amici: Antonia Nocca.

Si è parlato tanto in questi mesi di una possibile storia d’amore tra le due cantanti di Amici 24. Quando poi Senza Cri è stata eliminata, ha pubblicato una foto di Antonia con un cuoricino che è stata però subito cancellata. Un gesto che è stato visto da molti come una censura. Messa alle strette, Senza Cri ha smentito ogni tipo di censura da parte del programma, aggiungendo che “tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra”. Parole che appaiono, oggi, come la conferma che tra lei e Antonia ci sia effettivamente qualcosa più di un’amicizia.