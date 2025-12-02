Chi è Senza Cri, l'ex stella di Amici approda a Sanremo Giovani 2025: si tratta della seconda partecipazione per la venticinquenne....

Senza Cri ci riprova a Sanremo Giovani dopo il tentativo di tre anni fa

Da Amici a Sanremo Giovani 2025, dove aveva già messo piedi tre anni fa, senza raggiungere l’obiettivo sperato, purtroppo. Senza Cri ci riprova, con il coraggio di chi insegue le proprie passioni senza essere ossessionato dalla fama e dai grandi numeri. Eppure la venticinquenne brindisina, i numeri li ha tutti per ottenere un posto tra i big dell’Ariston, dove sogna di approdare con la nuova canzone Spiagge. Un brano sentimentale che mette a confronto l’imprevedibilità dell’amore con quella del mare.

“La fama non non è di mio interesse”, ha detto e precisato in una bella intervista rilasciata a Today a poche ore dal ritorno a Sanremo Giovani. “Non faccio musica per questo motivo”, sottolinea ancora l’ex concorrente di Amici. Che ringrazia chiunque le abbia sbattuto la porta in faccia in questa prima fase della sua carriera: “Tutti i no che ho ricevuto li ho adorati. All’inizio non li capisci ma sono fondamentali”.

Senza Cri a Sanremo Giovani 2025: “Ho sempre detto no all’amore perché…”

Questa sera la vedremo dunque all’opera con una canzone d’amore, imprevedibile come le emozioni che scatena e che, nella vita di tutti i giorni, la stessa Senza Cri fatica a gestire. “Ho sempre evitato l’amore perché non lo so gestire, vivendo le emozioni in modo amplificato per questo l’amore mi crea difficoltà”, ha ammesso la cantante.

Oggi però l’amore le sorride, grazie alla presenza di Antonia Nocca, sua collega ad Amici, così come a Sanremo Giovani, sua compagna di vita da almeno un anno. “Ci facciamo delle dediche reciproche”, ha anticipato la ragazza a Today, in vista del ritorno a Sanremo Giovani 2025, dove appunto canterà la canzone Spiagge. Riuscirà a qualificarsi per le fasi finali della competizione?

