CHI È SENZA PECCATO – THE DRY/ Eric Bana brilla nel thriller tra delitti e bugie

È sempre più complicato trovare dei thriller godibili e di qualità nella cinematografia americana. Spesso, infatti, ci troviamo di fronte a film fatti con lo stampino, sempre uguali, con twist facili da intuire. Fortunatamente ci sono delle eccezioni e Chi è senza peccato – The Dry fa parte di questa categoria. Il lungometraggio di Robert Connolly è disponibile nei formati DVD e Blu-Ray con Eagle Pictures.

SINOSSI CHI È SENZA PECCATO – THE DRY – Aaron Falk (Eric Bana), è un detective di polizia, che dopo 20 anni fa ritorno nella sua città natale in occasione del funerale del suo vecchio amico d’infanzia Luke. La polizia locale ritiene che Luke prima di togliersi la vita abbia ucciso sua moglie e suo figlio. Falk accetta con riluttanza d’indagare sul caso per capire se si tratta di qualcosa di più di un omicidio-suicidio. Le ricerche porteranno alla luce una vecchia e profonda ferita che ha coinvolto il detective diversi anni prima, quella della morte di una ragazza di 17 anni, che era anche un’amica di Luke. Falk sospetta che ci sia un collegamento tra questi due crimini e mentre si batte per dimostrare l’innocenza del suo amico Luke e la sua, sarà costretto ad affronta il pregiudizio e la rabbia dell’intera comunità.

Tratto dall’omonimo e pluripremiato romanzo di Jane Harper, Chi è senza peccato – The Dry è un thriller con una grande scrittura cinematografica. Il ritmo è frenetico, tambureggiante, grazie ai tanti dialoghi. Il bestseller del 2016 sembra scritto e pensato per un adattamento cinematografico e la sceneggiatura valorizza tutti i punti di forza, basti pensare al grande ricorso ai flashback.

Avvincente e raffinato, Chi è senza peccato – The Dry è diretto in modo magistrale, accendendo i riflettori su due misteri: uno legato al passato, l’altro recentissimo. L’unica pecca, forse, è il finale carico di false piste e rivelazioni: forse troppo. Ma resta la solidità, il racconto teso e cupo, grazie alla costruzione ai limiti della perfezione dei personaggi: dal medico di provincia al tormentato preside di una scuola elementare, passando per il contadino taciturno che vive con la nonna. Persone con tanti segreti, spesso non correlabili ai crimini indagati.

Eric Bana brilla, semplicemente. L’attore incarna la sicurezza del poliziotto della “big city” e l’ansia di un uomo dal passato oscuro. Il protagonista riesce a trasmettere allo spettatore il suo senso di colpa e la sua tristezza, senza per forza apparire come un eroe: anche lui, infatti, ha un passato tra luci e ombre. Eccellente, davvero.

Chi è senza peccato – The Dry di Robert Connolly è disponibile nei formati DVD e Blu-Ray con Eagle Pictures.

