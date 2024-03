Chi è senza peccato – The Dry, Rai 3/ Trama del thriller psicologico con Eric Bana, stasera 15 marzo 2024

Chi è senza peccato – The Dry, diretto da Robert Connolly

Il palinsesto televisivo di Rai 3 prevede, per la prima serata di venerdì 15 marzo, alle ore 21,20, la messa in onda del film di genere thriller poliziesco Chi è senza peccato – The Dry. Si tratta di una produzione australiana del 2020 che ha visto l’investimento da parte di alcune case cinematografiche, come la Mad-up Stories, e la distribuzione in Italia è stata gestita da Notorious Pictures. La regia è di Robert Connolly, regista, produttore e sceneggiatore australiano conosciuto per i lungometraggi Balibo, Three Dollars e The Bank.

La sceneggiatura del film Chi è senza peccato – The Dry è stata firmata dallo stesso regista in collaborazione con Harry Crips, il montaggio e la fotografia sono frutto del lavoro di Alexandre De Franceschi e Nick Meyers, mentre gli effetti speciali sono stati creati da Jason Hawkins. Le musiche della colonna sonora sono firmate da Peter Raeburn.

Il protagonista del film Chi è senza peccato – The Dry è Eric Bana, conosciuto per aver impersonato Bruce Banner nell’Hulk di Ang Lee, ma anche per i suoi ruoli in Black Hawk Down, Troy e Munich. Completano il cast Genevieve O’Reilly, Keir O’Donnell, John Polson, Matt Nable, William Zapata, Bruce Spence e James Frecheville.

La trama del film Chi è senza peccato – The Dry: un giallo in cui l’aridità del paesaggio è come quella dei suoi protagonisti

In Chi è senza peccato – The Dry, Aaron (Eric Bana) è un agente federale australiano che dopo tanti anni decide di far ritorno nella sua città natale, Kiewarra. Il motivo è legato alla prematura dipartita di Luke che è stato un suo grandissimo amico d’infanzia, con il quale trascorreva interminabili giornate di gioco. Tuttavia la vicenda è stata davvero drammatica perché viene a sapere che, molto probabilmente, l’uomo ha ucciso anche sua moglie Karen e suo figlio Billy prima di suicidarsi.

Una vicenda molto triste ed è per questo che i genitori di lui si affidano proprio alle competenze di Aaron, affinché si occupi di indagini personali e cerchi di capire quale sia stata la verità per riabilitare la figura del figlio agli occhi della comunità. Seppur reticente, la agente federale decide di farsi carico di questa vicenda. Questo lo porterà a rivedere alcuni fatti che hanno caratterizzato il suo passato, quando decise di lasciare circa 20 anni prima quella comunità, per sfuggire ad una situazione che lo aveva visto come possibile responsabile di molestie nei confronti di una sua ragazza dell’epoca di nome Ellie.

Questo suo ritorno nella piccola cittadina è tutt’altro che felice perché deve fare i conti con la rabbia di tanti personaggi che non gli hanno mai perdonato quella sua fuga e che lo ritengono responsabile della brutta fine della ragazza. Comunque lui si ritrova a fare i conti con una vicenda che lo segnerà nuovamente e che gli permetterà di andare a investigare tra le pieghe di una società che appare di tutt’altro genere rispetto all’apparenza. Dovrà investigare nel lavoro della moglie del suo caro amico che era un insegnante di scuola e soprattutto capire quali fossero realmente i legami sentimentali e i rapporti all’interno del matrimonio…

