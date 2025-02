Serena Brancale è tra i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Anema e Core“. Si tratta di un ritorno per la cantante pugliese che dieci anni fa ha partecipato alla kermesse italiana, ma nella sezione Nuove Proposte. Quest’anno torna da protagonista con una canzone che ha già conquistato i critici al punto che si parla di tormentone del Festival. Sarà davvero così? Intanto Serena Brancale ai microfoni di RaiPlay ha rivelato in anteprima qualcosa di più sulla canzone con cui ha deciso di partecipare alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

TESTO "ANEMA E CORE", CANZONE SERENA BRANCALE/ Analisi e significato (Sanremo 2025): sentimenti e libertà

“Iil titolo della mia canzone è Anema e core e rappresenta l’attitudine alla vita” – ha detto Serena che entrando poi nel vivo del brano ha aggiunto – “rappresenta il modo di vivere con anima e cuore tutte le cose che vivi, che sia una storia d’amore, il tuo lavoro, la costruzione di un sogno. Penso che questo brano rappresenti proprio un’attitudine, un modo di vivere bene le cose”.

Serena Brancale con “Anema e Core” in gara a Sanremo 2025

Con “Anema e Core” Serena Brancale torna a Sanremo 2025 ed è pronta a portare i colori e i suoi della sua terra. “Se dovessi descrivere con un aggettivo la canzone è made in sud” – ha detto la cantante che ritorna in gara al Festival di Sanremo dopo 10 anni dalla sua prima ed unica partecipazione.

Questa volta però Serena torna con lo spirito giusto come ha precisato ai microfoni di RaiPlay: “torno con lo spirito giusto per affrontare le cose dopo 10 anni di lavoro con una leggera incoscienza, ma una base di studio che se fai questo lavoro devi averla. Sul palco dell’Ariston porto granita perchè sono un fiume in piena, ma non posso dire niente altro”. Infine un messaggio diretto al conduttore e direttore artistico: “grazie Carlo Conti di cuore perchè sono passati 10 anni. Ho fatto Sanremo Giovani dieci anni fa e tu hai creduto in me in tutti questi anni. Per me è un’emozione grande pensare che hai creduto in me e che sono di nuovo qua grazie a te!”.