Serena Enardu, chi è la compagna di Pago: la carriera tra tv e cinema

Pago è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più, attualmente in corso su Rai 1 e condotta da Marco Liorni. Anche per lui, come per gli altri concorrenti, è la ghiotta occasione di rilanciarsi nel mondo della musica dopo aver raggiungo il successo in passato: riflettori dunque nuovamente puntati sul cantante, sulla sua carriera e, per i più curiosi, anche sulla sua vita privata. Pago è infatti felicemente fidanzato con la compagna Serena Enardu, con la quale vorrebbe celebrare il matrimonio in futuro.

Serena Enardu, chi è la compagna di Pago? "Mi ha chiesto di sposarlo"/ "Tra noi c'è ancora magia"

Serena Enardu è nata a Quartu Sant’Elena nel 1976 ed è di origini sarde esattamente come il compagno. Nel 2007 ha partecipato come tronista a Uomini e donne e la sua scelta ricadde sul corteggiatore Giovanni Conversano, con il quale instaurò una relazione che però non ebbe lunga durata. Sempre in televisione è stata inviata al fianco di Cristian Cocco per Striscia la Notizia nel 2011, mentre al cinema ha anche debuttato come attrice nel film con Ben Stiller Zoolander 2.

Pago, concorrente Ora o mai più/ Criticato dalla giuria ma il pubblico è dalla sua parte, vincerà la puntata?

Pago: la storia con Serena Enardu, il passato con Miriana Trevisan e il figlio Nicola

Pago e la compagna Serena Enardu stanno insieme da tantissimi anni, anche se la loro relazione ha vissuto diversi alti e bassi. La coppia è sentimentalmente legata dal 2012/2013, tuttavia sono andati incontro ad una crisi che li ha portati, nel 2019, a prendere parte a Temptation Island per mettere alla prova i loro sentimenti: esperienza che si rivelò cruciale, dal momento che i due decisero di lasciarsi e di prendere strade separate dopo il programma. Alla fine, dopo una serie di tira e molla, nel 2023 sono ritornati ufficialmente insieme e, da poco, è arrivata anche la proposta di matrimonio.

Nicola Settembre, chi è il figlio di Pago? "Ritrovati grazie a Tale e Quale Show"/ Nato da Miriana Trevisan

Ma prima di trovare l’amore al fianco della Enardu, Pago ha vissuto un’altra importante storia d’amore, al fianco di Miriana Trevisan. Il cantante e l’ex Non è la Rai si sono sposati nel 2003 per poi separarsi 3 anni dopo; ci fu poi un ritorno di fiamma nel 2008, dal quale nacque anche il loro figlio Nicola l’anno successivo, sino alla definitiva separazione della coppia avvenuta nel 2013. Il figlio Nicola è legatissimo ai genitori e, nonostante la loro rottura, ha sempre sentito forte l’amore dall’una e dall’altra parte.