Serena, tutto sulla nuova fidanzata di Massimo Ranieri

Massimo Ranieri non rinuncia all’amore e a 74 anni vive una storia d’amore serena e lontana dalle luci dei riflettori come ha spiegato lui stesso n un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero nel 2024 in cui ha annunciato di avere una nuova fidanzata con cui ha riscoperto la bellezza di avere una persona accanto. Ranieri, infatti, ha spiegato che, a volte, il peso della solitudine si fa sentire ma con Serena, questo il nome della fidanzata dell’artista, ha riscoperto la voglia di vivere con una persona accanto.

La fidanzata dell’artista, infatti, lavora come insegnante, una professione lontanissima da quella del cantante che, però, con lei, sta davvero bene come ha raccontato lo stesso Ranieri al Messaggero svelando di apprezzare sempre di più la vita a due. “Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio. Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio. Prima stavo costruendo la carriera, ma adesso che cosa devo fare? Ho recitato con Strehler, ho vinto Sanremo, ho diretto opere liriche…”, ha detto l’artista.

Serena e Massimo Ranieri: nessuna foto di coppia social

Serena e Massimo Ranieri fanno coppia fissa da qualche tempo e, nonostante l’artista abbia parlato della della propria relazione, sui social, non c’è una foto di coppia. L’artista, infatti, sul suo profilo Instagram seguito da 143mila followers, non condivide nulla della propria vita privata preferendo usare i social unicamente per il lavoro.

Ad oggi, dunque, di Serena si sa davvero pochissimo se non le poche informazioni fornite dallo stesso Ranieri che, come molti, altri artisti, preferisce far parlare di sé del proprio lavoro proteggendo il proprio privato da ogni oggi o pettegolezzo vario.

