Chi è Serena, la fidanzata di Massimo Ranieri? I due stanno insieme da diversi anni: nonostante la differenza di età, sono felici insieme

Da diversi anni nella vita di Massimo Ranieri c’è una donna, Serena. “La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio.” ha conosciuto qualche anno fa la sua compagna, molto più giovane di lei. Come ha rivelato proprio l’artista partenopeo, infatti, Serena ha 15 anni in meno di lei. La donna non appartiene al mondo dello spettacolo: al contrario di Massimo Ranieri, infatti, non è un personaggio noto e forse proprio per questo l’artista ha voluto preservarla, raccontando della loro storia pur senza presentarla ufficialmente.

Serena si occupa infatti un ambito completamente diverso: fa l’insegnante, come rivelato dal compagno. A raccontare della loro storia d’amore, come dicevamo, è stato proprio Massimo Ranieri: “Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna” ha raccontato l’artista al Messaggero. Dunque, dopo aver conosciuto Serena, il cantante ha deciso di cominciare con lei una storia d’amore seria, con l’intenzione di vivere gli anni della “pensione” al suo fianco.

Chi è Serena, la fidanzata di Massimo Ranieri: "La solitudine può essere bella ma…"

Dopo tanti anni passati da solo almeno in via ufficiale, ma con diverse relazioni e storie d’amore vissute nel corso della vita, Massimo Ranieri ha deciso di mettere le tende con la stessa donna. Dopo aver conosciuto Serena, la sua compagna attuale, ha deciso di vivere una storia d’amore intensa con lei. “La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio” ha affermato il cantante napoletano. Dunque, con Serena Massimo sembra aver trovato la sua dimensione, vivendo una storia d’amore serena e felice con lei.