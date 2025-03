CHI È SERENA MERIGGIOLI? COME IL MARITO LAVORA DIETRO LE QUINTE NEL…

Chi è Serena Meriggioli, moglie di Andrea Rizzoli, e cosa sappiamo della loro storia d’amore, coronata qualche mese fa dalle nozze a cui aveva partecipato pure la madre, Eleonora Giorgi? Nuovo appuntamento con “Verissimo” questa domenica e nella seconda delle due puntate del fine settimana col talk show di Canale 5 ci sarà ancora spazio per un commovente ricordo dell’attrice capitolina, stroncata da un tumore al pancreas a inizio marzo all’età di 71 anni. E la presenza negli studi televisivi del programma condotto da Silvia Toffanin di Paolo Ciavarro e del fratello maggiore è anche l’occasione per parlare della vita sentimentale di quest’ultimo e della seconda consorte, arrivata nella sua vita dopo la separazione da Alice Bellagamba. Ma chi è Serena Meriggioli, moglie di Andrea Rizzoli?

Per raccontare chi è Serena Meriggioli, moglie di Andrea Rizzoli, e scoprire qualcosa della loro relazione dobbiamo fare innanzitutto un passo indietro: il primogenito di Eleonora Giorgi, nato nel 1980 dal matrimonio con l’editore e imprenditore lombardo Angelo Rizzoli, era già stato sposato una prima volta. Pur non amando molto le luci della ribalta e le interviste in tv, come il fratellastro Paolo e la madre, negli ultimi due anni Andrea è diventato un volto noto al grande pubblico sostenendo mamma Eleonora nella sua battaglia col cancro e poi per le emozionanti immagini di quando si era risposato: infatti il 45enne era convolato una prima volta a nozze nel 2014 con l’attrice, ed ex ballerina di “Amici”, Alice Bellagamba.

ANDREA RIZZOLI E LE SECONDE NOZZE: CON L’ADDIO AD ALICE BELLAGAMBA HA…

Tuttavia, le loro nozze celebrate quattro anni dopo il loro incontro, erano terminate già nel 2016 ed è qui che entra nella vita di Rizzoli jr. la figura di Serena Meriggioli. “La crisi è iniziata da me, poco dopo una luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare più bene”: così la Bellagamba aveva parlato dell’addio all’uomo, smentendo comunque i rumors di tradimento e dandoci anche qualche informazione in più su chi è Serena Meriggioli, moglie di Andrea Rizzoli: sulla biografia della seconda consorte dell’uomo non abbiamo molte informazioni e nemmeno sulle circostanze che hanno portato la coppia a conoscersi. Di sicuro c’è che, grazie ai profili social della diretta interessata e alle informazioni raccolte da siti di cronaca rosa e portali specializzati sul gossip, sappiamo che la Meriggioli lavora come make-up artist e in qualche modo ha una connessione col grande schermo…

Scoprendo chi è Serena Meriggioli, moglie di Andrea Rizzoli, si può notare come la donna (di cui non si conosce precisamente la data di nascita) lavori nel mondo del cinema dietro le quinte proprio come suo marito, apprezzato produttore cinematografico che ha sempre preferito stare dall’altra parte della telecamera, a differenza di mamma Eleonora, di Paolo Ciavarro e suo padre Massimo, tutti attori. Anche se la Meriggioli ama tenere un basso profilo come il suo attuale consorte, sappiamo anche che ha avuto esperienze come truccatrice in alcune pellicole: ad ogni modo, nella memoria dei telespettatori rimane l’immagine della Giorgi dello scorso maggio quando aveva accompagnato il figlio all’altare per sposare Serena. La scena aveva colpito l’immaginario collettivo dato che l’attrice era stata da poco operata per il tumore a pancreas ed era noto a tutti che le sue condizioni di salute non fossero buone: “Il mio Andrea si è sposato” aveva scritto felice sui propri social, in una Storia su Instagram in cui era stata immortalata in chiesa assieme a lui”.