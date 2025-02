Serena Rossi è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice si racconta a cuore aperto dalla vita privata a quella professionale dopo il grandissimo successo del film ” Il treno dei bambini” ispirato all’opera di Cristina Comencini e la terza stagione di Mina Settembre. Intervistata dalle pagine del settimanale Oggi l’attrice ha parlato con grandissimo entusiasmo dei risultati del film disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix: “ne siamo davvero felicissimi, è stato per un periodo il più visto nel mondo, su Netflix, tra i film non in lingua inglese. Un risultato incredibile”.

Un film che ha segnato la carriera dell’attrice, in particolare dal punto di vista personale visto che ha confessato di desiderare da tempo di girare una pellicola ambientata nel dopoguerra. Poi è arrivata la proposta della Comencini: “il destino, a volte, ci dà una mano. Basta credere nei sogni”.

Non solo il successo del film “Il treno dei bambini”, visto che Serena Rossi è stata campionessa d’ascolti grazie alla nuova stagione di Mina Settembre, una delle serie tv più viste ed amate di sempre. La passione per il mondo dello spettacolo è nata con Serena, figlia di genitori che cantano a livello amatoriale e nonno musicista che ha scritto perfino brani per Mario Merola. “Ho avuto il fuoco dentro fin da piccola” – ha rivelato l’attrice che ha fatto il salto di qualità e popolarità grazie al successo di “Un posto al sole”, la soap opera italiana più longeva del piccolo schermo ambientata a Napoli.

Proprio Napoli, la sua città natale, ha da sempre un ruolo importantissimo nella sua vita. “adoro la mia città, per me la napoletanità è un valore aggiunto”.