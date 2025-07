Chi è Sergio Japino, l'ex compagno di Raffaella Carrà: i due hanno cominciato a collaborare nel 1981 e si sono innamorati immediatamente

Raffaella Carrà, simbolo della televisione italiana nonché grande icona di femminismo, non si è mai sposata e non ha mai avuto figli, legandosi sì a diversi uomini, ma senza mai lasciare loro il potere di condizionare la vita. Non sono mancati, però, grandi amori nella vita della cantante e conduttrice, uno su tutti: Sergio Japino. L’ex compagno di Raffaella Carrà, più giovane di lei di nove anni, è stato a lungo al suo fianco a partire dagli anni ottanta, quando si sono conosciuti sul set. Inizialmente i due hanno condiviso un’avventura professionale che poi con il tempo ha lasciato spazio all’amore: un amore durato per ben 16 anni.

Sergio Japino, nato a Ventotene nel 1952, ha cominciato la sua carriera nel mondo della televisione come ballerino, diventando ben presto uno dei coreografi di programmi Rai, come appunto “Pronto, Raffaella?”. In quest’occasione è cominciato il sodalizio con la Carrà, che ha portato i due a collaborare a lungo in diverse produzioni televisive. Sergio e Raffaella sono stati anche a lungo insieme, fino alla fine degli anni Novanta. Anche dopo la rottura, i due hanno continuato a lavorare insieme, rimanendo legati per tutta la vita. Basti pensare che Raffaella Carrà ha voluto che le sue ceneri fossero seppellite a Porto Santo Stefano, all’Argentario, dove Sergio aveva i suoi genitori.

Chi è Sergio Japino, l’ex compagno di Raffaella Carrà: l’addio nel 1997

È stato proprio Sergio Japino ad annunciare, nel 2021, la morte di Raffaella Carrà. Anche nei mesi della malattia, infatti, il ballerino e coreografo era rimasto al fianco al grande amore della sua vita, con il quale ha condiviso ben sedici anni. Dopo la rottura Raffaella e Sergio hanno continuato a volersi un gran bene, come quasi due fratelli. Per questa ragione Sergio non ha mai lasciato la mano della Carrà, anche nel momento del bisogno, annunciato la sua morte ai fan con un messaggio colmo d’amore.