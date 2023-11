CHI È SERPIL TAMUR?/ Azize di Terra Amara: “Ho esordito a teatro a 12 anni, mi ha cambiato la vita!”

Serpil Tamur apre la puntata di Verissimo del 18 novembre 2023. L’attrice di Terra Amara si racconta su Canale 5, parlando dei suoi esordi nel mondo della recitazione: “Mi è sempre interessato questo lavoro. – ha esordito – Nella mia casa, con mia sorella, vivevo le mie opere teatrali e invitavo tutti gli amici per recitarli. Avevo sette anni! Poi a 12 anni andai a vedere una commedia e quel giorno stavano cercando dei bambini per uno spettacolo. Feci i provini e presero sia me che mia sorella. È stata quell’opportunità ad aprirmi le strade della recitazione.”

Serpil Tamur ha sempre avuto l’appoggio della famiglia: “I miei hanno sempre appoggiato la mia scelta. Sono sempre stati molto orgogliosi di me, sono stati fondamentali per la mia carriera e non si sono mai persi uno spettacolo.” ha spiegato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Serpil Tamur, da Terra Amara a Verissimo: tutto sull’attrice della soap

Serpil Tamur, la nonnina di Terra Amara, è tra gli ospiti della nuova puntata Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso nel pomeriggio di Canale 5. Proseguono le intervista ai protagonisti della soap opera turca campione d’ascolti di Canale 5. Conosciamola meglio. Classe 1944, Serpil è nata il 19 maggio sull’Isola di Rodi in Grecia. Nel 1963 dopo aver conseguito il diploma al conservatorio statale di Ankara inizia la sua carriera entrando nella direzione generale dei teatri di Stato. Poco dopo comincia a lavorare come artista al teatro di Stato partecipando a tantissime opere teatrali. Dal teatro il passaggio alle serie tv è breve, ma la grande occasione arriva nel 2018 quando viene scelta per prestare il volto al personaggio di Azize, la nonnina di Terra Amara.

Dopo l’intervista a Nazan Kesal, che nella serie turca interpreta Sevda, l’amante di Adnan Yaman (il padre di Demir), è arrivato il momento di conoscere meglio l’amatissima Azize, che il grande pubblico di Canale 5 ha imparato ad amare come la nonnina di Terra Amara.

Serpil Tamur, la vita privata della nonnina di TerraAmara

La partecipazione di Serpil Tamur a Verissimo è molto attesa. L’attrice, che nella serie turca campione d’ascolti presta il volto alla nonnina Azize, è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla vita professionale fino alla vita privata. Sono davvero poco le informazioni che abbiamo sul suo conto, ma possiamo anticiparvi che Serpil Tamur è sposata con Uygur Tamur, ha due figlie di nome Serra e Seda ed è anche nonna.

Non resta che seguire l’intervista di Silvia Toffanin per conoscere ulteriori dettagli sulla dolcissima nonnina di Terra Amara!











