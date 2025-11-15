Sevda Erginci chi è, Zeynep di Forbidden Fruit: tutto sulla giovane attrice: "Lavoro da quando ho 17 anni, amo cucinare, andare a cavallo"

Silvia Toffanin nel suo talk su Canale 5 continua ad ospitare i volti ormai familiari degli attori protagonisti delle dizi turche che tanto spopolano nel palinsesto di Canale 5. E nella puntata di Verissimo questo sabato 15 novembre 2025 ospite è Sevda Erginci, attrice conosciuta principalmente per il ruolo di Zeynep Yilmaz in Fobidden Fruit. Ma chi è Sevda Erginci, Zeynep di Forbidden Fruit? Nata ad Istanbul nel 1993, per l’esattezza il 3 ottobre, l’attrice si appassiona al mondo della recitazione sin da bambina.

La svolta per Sevda, tuttavia, arriva a soli 15 anni quando esordisce in teatro e da li la sua carriera prenderà il volo. Due anni più tardi ottiene un ruolo importante in serie tv di successo successivamente recitata nella dizi Come Sorelle e nel 2018 ottiene il ruolo di Zeynep in Forbidden Fruit accanto ad Eda Ece che interpreta sua sorella Yildiz Yilmaz. Riservatissima sulla sua vita privata, Sevda lo scorso 20 settembre ha sposato l’architetto Efe Saydut. Ha un profilo Instagram @sevdaerginci che conta 1,7 milioni di follower.

Sevda Erginci, chi è l’attrice di Zeynep di Forbidden Fruit: “Adoro andare a cavallo e cucinare”

Qualche informazione in più su chi è Sevda Erginci, l’attrice di Zeynep di Forbidden Fruit l’ha fornita lei stessa in una lunga intervista concessa a Chi alcuni giorni fa: “Quali sono i miei hobby? Anche se non lo pratico da un po’, amo andare a cavallo e passare del tempo nella natura. Anche cucinare è uno dei miei hobby preferiti” Per quanto riguarda il suo stile e i suoi outfit ha ammesso che preferisce abiti romantici e leggeri che la facciano sentire a suo agio e che non segue i marchi ma si basa su ciò che le assomiglia. E poi infine ha confessato quali sono i suoi progetti futuri: “Non faccio piani a lungo termine ma dopo anni di lavoro senza sosta mi sono resa conto di non aver avuto molto tempo per viaggiare e prendermi cura di me. Perciò in questo momento il mio unico obbiettivo è viaggiare di più e vivere appieno tutte le esperienze che quei viaggi porteranno.”