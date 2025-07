Sharon Rachel Osbourne è la celebre moglie di Ozzy Osbourne: la carriera nella discografia, i tre figli e la lotta contro la malattia

Mentre la notizia della morte di Ozzy Osbourne fa il giro del mondo, molti si chiedono chi sia la donna che per anni è stata al suo fianco in qualità di moglie. Lei è Sharon Rachel Osbourne, e non è di certo un volto sconosciuto del mondo dello spettacolo e, soprattutto, della musica. Classe 1952, è la figlia del celebre produttore discografico e manager musicale Don Arden, ed è quindi cresciuta a stretto contato con il rock, imparando il mestiere sin da giovanissima.

È proprio in questo ambiente che conosce colui che diventerà suo marito: Ozzy Osbourne. Al tempo, il cantante aveva lasciato i Black Sabbath, ed è stata proprio Sharon a guidarlo nella sua carriera, facendogli da manager. È stata lei a dare vita all’Ozzfest, che è poi diventato uno dei festival heavy metal itineranti più longevi e di successo d’America. Sharon è però diventata anche un volto noto in TV, grazie alla partecipazione a X Factor come giudice nel Regno Unito e ad America’s Got Talent negli Stati Uniti. Il pubblico, inoltre, la ricorda per il reality show di MTV “The Osbournes” (2002-2005), che ha portato sul piccolo schermo la vita quotidiana della famiglia Osbourne.

Sharon Rachel Osbourne, la moglie di Ozzy Osbourne e la lotta contro la malattia

Sharon e Ozzy Osbourne si sono sposati nel 1982 e dalla loro relazione sono nati i figli Kelly, Jack e Aimee. Per un periodo della sua vita, Sharon Rachel Osbourne ha dovuto anche fare i conti con la malattia. Nei primi anni 2000 la donna si è sottoposta ad una delicata operazione a causa di un cancro al colon. Un intervento che è stata costretta a fare il giorno prima del suo ventesimo anniversario di matrimonio con Ozzy. Qualche anno dopo, nel 2004, proprio dopo la lotta per questa grave malattia, ha fondato la Sharon Osbourne Colon Cancer Foundation.

